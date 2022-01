Emanuela Introcci, chi è la sorella di Sabrina Salerno/ “Abbiamo perso mezza vita”

Sabrina Salerno ha rivelato solo recentemente di avere vissuto un’infanzia particolarmente tormentata, in cui si è ritrovata a crescere con i nonni, a causa dell’assenza quasi totale dei genitori. Il rapporto con il papà, che non l’aveva riconosciuta alla nascita, è stato recuperato solo alla fine, mentre con la mamma lei è riuscita a mettere da parte nel corso degli anni i dissapori.

L’ex concorrente di ‘Ballando con le stelle” ha però anche una sorella a cui è particolarmente legata, che il pubblico ha avuto la possibilità di conoscere in una delle puntate dello show condotto da Milly Carlucci. Emanuela Introcci, questo il suo nome, le ha infatti inviato un messaggio di incoraggiamento, a cui lei ha risposto dedicandole la coreografia di ‘Quello che le donne non dicono‘ di Fiorella Mannoia. “E’ una canzone che va a mia sorella e a tutte le donne che hanno fatto un percorso come il nostro” – ha detto.

Sabrina Salerno e il rapporto ritrovato con la sorella Emanuela Introcci

Sabrina Salerno era a conoscenza dell’esistenza della sorella, ma lei aveva preferito non contattarla per non essere troppo invadente nei suoi confronti. E’ stata invece Emanuela a farlo e questo l’ha riempita di gioia: “Conoscere mia sorella è stata una vittoria per me. Mia sorella è una donna coraggiosa, si è messa contro un’intera famiglia per conoscermi”.

Poter costruire un rapporto ha rappresentato per l’interprete di ‘Siamo donne‘ motivo di grande soddisfazione e le ha permesso di mettere da parte la sensazione di rimpianto che covava dentro di sè. Ero convinta che non avrei mai recuperato quella parte della mia vita”.

Selvaggia Lucarelli, giudice del programma del sabato sera di Raiuno, non ha però potuto nascondere una nota di amarezza una volta venuta a conoscenza della situazione: “Il vostro racconto è molto bello. Ma anche un’occasione mancata. Non è possibile recuperare mezza vita”.



