Emanuela Introcci, sorella di Sabrina Salerno/ “Abbiamo perso mezza vita”

Emanuela Introcci, sorella di Sabrina Salerno, sorprende la showgirl genovese con un bellissimo video messaggio a Ballando con le Stelle 2021. Un messaggio colmo di amore e spinto da un desiderio di recuperare il tempo perduto. Infatti le due sorelle si sono ritrovate per caso, dopo tanto tempo, così come per caso hanno scoperto di essere legate profondamente. Benché adesso Emanuela e Sabrina si siano ritrovate, il dispiacere di aver perso tanto tempo è ancora molto forte. Nell’esibizione a Ballando con le Stelle 2021, la Salerno offre una coreografia sulle note di Quello che le donne non dicono della Mannoia e alla fine dedica questo brano ad Emanuela: “E’ una canzone che va a mia sorella e a tutte le donne che hanno fatto un percorso come il nostro”.

“Il vostro racconto è stato molto bello. Ma anche un’occasione mancata, non è possibile recuperare mezza vita”, commenta amareggiata Selvaggia Lucarelli, durante la diretta. Sabrina Salerno non è dello stesso avviso e guarda il bicchiere mezzo pieno, spinta dalla gratitudine e da un senso di fiducia che nutre nel rapporto con Emanuela: “Pensavo non avrei mai recuperato quella parte di vita, quando lei mi ha scritto l’ho vissuta come una grande vittoria d’amore, contro l’indifferenza totale di molte persone che sapevano. Le donne come mia sorella sono coraggiosissime. Lei è andata contro una famiglia intera”.

