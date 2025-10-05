Emanuela Maccarani, a Le Iene parla l'ex allenatrice della Farfalle, a processo per abusi: la sua verità dopo le accuse mosse da alcune sue ginnaste

CASO FARFALLE, LA VERITÀ DI EMANUELA MACCARANI A LE IENE

Squalificata per tre mesi dalla giustizia della Federginnastica, Emanuela Maccarini deve fare i conti ora con il processo che la vede imputata con l’accusa di presunti abusi nei confronti di due giovani atlete, Anna Basta e Nina Corradini (le prime a denunciare) e Francesca Mayer e Beatrice Tornatore.

Nelle scorse settimane c’è stata l’udienza preliminare per l’ex ct della Nazionale ritmica femminile, che ha deciso di parlare per la prima volta in tv di questa vicenda, concedendo un’intervista a Le Iene dopo il rinvio a giudizio.

La prima udienza è prevista il 10 febbraio del prossimo anno al tribunale di Monza: “Finalmente avrò la possibilità di dimostrare le mie ragioni“, ha dichiarato. Nel frattempo ha deciso di raccontare la sua verità al programma di Italia 1.

Il caso è scoppiato dopo le segnalazioni delle due ginnaste, che hanno denunciato abusi psicologici quotidiani, commenti negativi e offensivi sul loro fisico, pressioni sul controllo del peso e umiliazioni.

Per l’allenatrice delle Farfalle si sono aperti procedimenti sportivi e federali: Emanuela Maccarani, che inizialmente era stata solo ammonita, nel processo sportivo bis ha patteggiato una sospensione di 3 mesi, poi nel marzo di quest’anno è arrivato il licenziamento dal suo ruolo nella Federginnastica. Ora però c’è il procedimento penale.

DAL PROCEDIMENTO SPORTIVO A QUELLO PENALE

Il caso si è protratto per oltre due anni: il primo procedimento si era chiuso con un’ammonizione per il “troppo amore” mostrato nei confronti delle sue ex ginnaste. La prima inchiesta penale si era conclusa l’anno scorso con un’archiviazione, contro cui ha fatto ricorso Anna Basta.

Nel frattempo, emergono pressioni sul procuratore federale, liste di testimoni esaminate dalla stessa Maccarani, i racconti delle atlete con nuovi dettagli sui metodi dell’allenatrice, indagata anche dalla Commissione etica della Federginnastica internazionale. Quella italiana l’ha esonerata nel marzo scorso, a pochi mesi dalla scadenza naturale del contratto. E dopo il patteggiamento della sospensione.

EMANUELA MACCARANI RESPINGE LE ACCUSE

Emanuela Maccarani ha sempre respinto le accuse ricevute, anche in occasione dell’udienza preliminare, spiegando che i suoi metodi, ritenuti troppo duri, rientrano in allenamenti di alto livello, che possono essere giudicati dai risultati ma rientrano comunque nel sistema adottato dal 90% dei colleghi, anche all’estero.

Fuori dall’Aula, aveva anche mentito di aver rivolto offese alle sue atlete e di aver fornito la sua versione nelle memorie difensive messe a disposizione, ma ignorate. Può però contare sul sostegno di cinque ginnaste che hanno scritto una lettera, depositata al Gup di Monza, in cui hanno difeso l’allenatrice, che si sente danneggiata da questa vicenda.

“Sono stata licenziata, ho perso tutto ciò che ho acquisito in 40 anni di carriera, cariche tecniche, politiche, anche come giudice. Attenderò che termini questo processo e poi volterò pagina“, le sue parole dell’ex ct riportate da Rainews.