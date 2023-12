Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio lasciano Uomini e Donne/ 3 corteggiatrici per lui ma…

Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio, ultimo confronto a Uomini e Donne

Ultimo confronto per Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio nello studio di Uomini e Donne. Come ha anticipato Lorenzo Pugnaloni, il cavaliere e la dama hanno lasciato il programma di Maria De Filippi. Quel momento verrà mostrato nella puntata in onda oggi. Prima di annunciare la scelta, tuttavia, Emanuela e Marco Antonio si ritrovano al centro dello studio per un ultimo confronto durante il quale Emanuela avrà anche un battibecco con Roberta Di Padua che, dopo un bacio e un’uscita con Marco Antonio, ha deciso di non competere con Emanuela.

Roberta, così, esorterà la Malavisi a non condividere più il suo viso sui suoi profili social dando il via ad un battibecco con Emanuela che, poi, si concentrerà su Marco Antonio e il loro rapporto.

L’addio di Emanuela e Marco Antonio a Uomini e Donne

Nel corso del confronto tra Emanuela e Marco Antonio, Maria De Filippi annuncia la presenza di tre ragazze dietro le quinte che hanno chiamato la redazione unicamente per conoscere il cavaliere. “Ci sono 3 ragazze per te, 26, 29 e 32 anni. Una l’hai conosciuta in chat”, spiega Maria De Filippi nel video di presentazione. Una rivelazione quella della De Filippi, che spiazza Emanuela che chiede delucidazioni a Marco Antonio.

Nonostante la presenza di tre donne per lui, Marco Antonio ribadisce i propri sentimenti nei confronti di Emanuela e i due sorprendono tutti decidendo di lasciare insieme il programma.











