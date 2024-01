Emanuela Malavisi e Marco Antonio “cacciati” da Uomini e Donne?/ “Sognavamo uscita da favola, invece…”

Emanuela Malavisi non è contenta di come sia finita la sua avventura a Uomini e Donne: “Con Marco è sembrata una cacciata…”

L’avventura a Uomini e Donne, è ormai finita da un pezzo, ma Emanuela Malavisi non dimentica quegli ultimi momenti nel dating show di Canale 5. Momenti in cui avrebbe voluto celebrare il suo amore con Marco Antonio Alessio, invece “rovinati” dalle dinamiche del programma targato Mediaset. Infatti, secondo l’ex dama, l’uscita dallo show poteva essere organizzata diversamente dagli autori. In una interessante intervista rilasciata a TAG24, la Malavisi ha detto che avrebbe voluto chiudere in maniera differente il percorso su Canale 5.

“Volevo preparare una lettera strappalacrime per me e per lui perché è nata lì dentro quella storia, volevo che finisse lì, nel senso che la nostra scelta avvenisse in quel contesto no? E non come una cacciata, come un accompagnarci alla porta d’uscita“, dice amara Emanuela. “Siamo rimasti un po’ amareggiati, anche perché, come lui diceva, lì non era una questione di non essere convinti perché infatti dicevamo ‘Se dobbiamo uscire usciamo’, però quello che avevamo noi in testa era altro, quindi non volevamo uscire come se fossimo due ladri, come se avessimo rubato qualcosa a qualcuno. Volevamo pure noi la nostra favola”, ha spiegato l’ex Dama.

Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio, rapporto a gonfie vele fuori dalle telecamere. Lei: “Ho scoperto che…”

Al di là del programma, comunque, Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio stanno continuando a frequentarsi. Tutto procede per il meglio, forse più di quanto Emanuela si aspettasse. Infatti ha ammesso di aver scoperto dei lati di Marco, che l’hanno piacevolmente stupita. “Dentro al programma lui non riesce a far uscire fuori quel lato ironico, lui è una macchietta, ti fa ammazzare dalle risate. Lui lì serioso, un soldato, prende quella posizione e la mantiene per due ore. Invece fuori, ragazzi, ti fa proprio sbellicare dalle risate, ha questa vena ironica che mi fa lacrimare”.

“Una cosa che non pensavo è che ha un senso del dovere, per quanto riguarda il lavoro, che è impressionante, ha proprio occhio, ha fiuto, è un businessman, sembra proprio una persona che si vuol far da solo, che vuole una rivalsa con sé stesso sotto il punto di vista economico, professionale, quindi lo trovo un uomo molto stimolante sotto quel punto di vista. Ha una testa bellissima”, ha continuato Emanuela Malavisi, spendendo parole al miele per Marco Antonio Alessio.











