Emanuela Malavisi: “Mi manca Uomini e Donne, ho contattato la redazione…”/ E sulla storia con Marco Antonio…

Emanuela Malavisi ammette: “Uomini e Donne mi manca. Ho contattato la redazione per…”

Sono trascorse ormai alcune settimane da quando Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne. Un addio che a molti è parso ‘forzato’ dalla situazione e non pienamente voluto dai due protagonisti. A distanza di tempo, Emanuela conferma che la frequentazione con Marco Antonio continua, nonostante la distanza non li aiuti a vedersi spesso.

In un’intervista rilasciata a TAG24, l’ex dama del trono Over ha tuttavia ammesso di sentire molto la mancanza del programma, al punto da aver ricontattato la redazione: “Ho mandato oggi, un paio d’ore fa, un messaggio che sarà lungo tipo la Divina Commedia alla redazione perché a loro sarò sempre grata. In primis per avermi dato lui (Marco Antonio) […] In secondo luogo perché mi hanno regalato un piccolo sogno. Io ho sempre visto da adolescente questo mondo. Non sputerò mai sul piatto dove ho mangiato, mi hanno sempre trattata da principessa.”

Emanuela Malavisi spiega come vanno le cose con Marco Antonio dopo Uomini e Donne

Emanuela ha quindi raccontato come procede la relazione con Marco Antonio dopo Uomini e Donne e con l’intoppo della distanza: “Prima c’era, tra virgolette, il vantaggio della trasmissione che ci obbligava, ovviamente, ad andare una volta a settimana, a volte anche due, e quindi c’era molta più frequenza. […] Adesso che siamo tornati un po’ nella vita reale, ovviamente, prima si dà priorità ai nostri lavori, a recuperare tutto quello che un po’ avevamo allontanato, messo in secondo piano no? Stiamo recuperando un po’ il tutto. Quindi resta il weekend da dedicarci e, a volte, come questo che capita Natale, non ci vediamo.” ha concluso.











