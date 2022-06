Emanuela, mamma di Edoardo Tavassi furiosa dopo il suo ritiro all’Isola/ “È stato obbligato a farlo”

Emanuela, la mamma di Edoardo Tavassi sbotta dopo il suo ritiro all’Isola

Il ritiro di Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi ha sollevato un’inaspettata polemica da parte delle persone a lui più care: sua sorella Guendalina e sua mamma Emanuela. Se la sorella ha deciso di non presentarsi al collegamento previsto con l’Isola per protesta, la mamma ha postato su Instagram un post in cui accusa di aver obbligato Edoardo a ritirarsi dal gioco.

Guendalina Tavassi rifiuta collegamento all'Isola, perché?/ Furiosa dopo il ritiro di Edoardo: l'accusa!

Ricordiamo che il naufrago ha subito un brutto infortunio al ginocchio che ha coinvolto legamenti e menisco e necessita, dunque, di stare a totale riposo. Nonostante ciò, Edoardo ha rivelato che avrebbe comunque voluto concludere l’avventura, mancando soltanto una settimana. La produzione ha però anteposto la sua salute al gioco, come sottolineato da Ilary Blasi in diretta.

Guendalina Tavassi dopo L'isola: chili persi e dubbi su Mercedesz Henger/ "Sono preoccupata per Edoardo"

Emanuela, la mamma di Edoardo Tavassi furiosa: “Obbligato a ritirarsi”

Eppure la mamma di Edoardo Tavassi, Emanuela, già ospite anche in studio all’Isola per fare il tifo per i suoi figli, ha tuonato sui social, come riportato dalla pagina Instagram Mondodelreality, lanciando quella che sembra essere una stoccata alla produzione: “Edoardo non si sarebbe mai ritirato se non obbligato a farlo”, ha scritto la donna, fomentando una polemica già sollevata da Guendalina Tavassi.

LEGGI ANCHE:

Guendalina Tavassi, chi non merita finale de L'isola dei Famosi?/ "Nick è uscito fuori..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA