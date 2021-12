EMANUELA ORLANDI, BECCIU: “NON NE SO NULLA”/ Cardinale respinge versione di Capaldo

LE ACCUSE DI CAPALDO E LA REPLICA DI BECCIU

«Di quella vicenda non ne so assolutamente nulla. Le cose le ho lette sui giornali»: è caustica la reazione del Cardinal Angelo Becciu alla domanda secca dell’Huffington Post dopo le rivelazioni “shock” fatte dall’ex magistrato Giancarlo Capaldo sul caso di Emanuela Orlandi.

Nell’ultima puntata speciale di “Atlantide” su La7, l’allora responsabile del fascicolo sulla sparizione della giovanissima ragazza (figlia di un commesso della Prefettura pontificia) ha scagliato il dito sulla Santa Sede e soprattutto sulla magistratura italiana per non aver continuato la presunta “trattativa” tra Vaticano e Procura nel 2012, dopo l’invio di due emissari di Papa Benedetto XVI per collaborare sul caso Orlandi. Il Cardinal Becciu è stato raggiunto a margine del processo per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue (udienza rinviata a gennaio dopo le parole del Presidente del Tribunale Pignatone, «siamo un cantiere aperto»): le considerazioni fatte da Capaldo hanno messo a nudo un punto finora ancora non chiarito riguardo le varie responsabilità delle magistrature vaticane e italiane in merito alla sparizione della giovane Orlandi.

CASO ORLANDI: ORA COSA SUCCEDE

All’epoca dei fatti, nel 1983, Becciu era un sostituto alla segreteria di Stato: secondo Capaldo, diversi anni dopo (nel 2012) il Vaticano si era reso disponibile a scoprire e indicare il luogo della sepoltura di Emanuela Orlandi con addirittura l’ex magistrato che si è detto in grado di mostrare l’audio dell’incontro con i due alti prelati avvenuto presso la Procura di Roma (con tanto di “minaccia” di rivelare i nomi degli emissari, qualora venisse interrogato dalla Procura pontificia). Resta da capire ora cosa potrà avvenire, specie visto il livello di scontro raggiunto negli ultimi giorni tra l’ex giudice Capaldo e l’ex procuratore capo di Roma, attuale n.1 del Tribunale in Vaticano Giuseppe Pignatone: l’uomo che avrà in onere la decisione sul processo a Becciu e alla Segreteria di Stato, ha fatto sapere ieri che «Il dottor Capaldo non ha mai detto nulla, come invece avrebbe dovuto, delle sue asserite interlocuzioni con “emissari” del Vaticano alle colleghe titolari, insieme a lui, del procedimento. Nulla in proposito egli ha mai detto neanche a me, che pure, dopo avere assunto l’incarico di Procuratore della Repubblica (19 marzo 2012), gli avevo chiesto di essere informato dettagliatamente del “caso Orlandi”».

