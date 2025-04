“Fatto grave” e inedito, “è la prima volta che accade“. Così il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, il senatore Andrea De Priamo, ha commentato il recente forfait di Sabrina Calitti, ex compagna di scuola di musica della 15enne vaticana scomparsa nel 1983, all’audizione prevista nelle scorse ore.

La donna avrebbe reso nota la sua assenza tramite e-mail alla segreteria, riporta Il Corriere della Sera, per “gravi motivi strettamente personali“. De Priamo parla di “modalità di diniego e di tempistica” così singolari da alimentare “perplessità” anche per il fatto che la donna non avrebbe indicato una data alternativa per essere audita.

Emanuela Orlandi, chi è Sabrina Calitti e perché la sua audizione è ritenuta di interesse

Sabrina Calitti è una ex compagna della scuola di musica frequentata da Emanuela Orlandi fino alla scomparsa, avvenuta il 22 giugno 1983 a Roma proprio dopo una lezione. La sua audizione in Commissione rappresenta un nodo di particolare interesse perché Calitti sarebbe tra le ultime persone ad aver visto la 15enne prima della sparizione.

Una testimone tanto attesa, dunque, che potrebbe essere comunque costretta a presentarsi davanti alla bicamerale sui casi Orlandi e Gregori secondo quanto nelle facoltà della stessa Commissione che ha potere inquirente (e può quindi proporre audizione coatta). Come ricostruisce ancora Il Corriere, la testimonianza di Sabrina Calitti fu acquisita nel corso della prima indagine nel luglio 1983 e sarebbe stata “contrastante” con la versione di altri allievi della scuola relativamente ai movimenti di Emanuela Orlandi. Sentirla in Commissione servirà proprio a chiarire, una volta per tutte, tali presunte incongruenze.

