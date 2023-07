Emanuela Orlandi/ Giornalista Ambrosini: “Pista familiare? Depistaggio grave per sviare l’attenzione”

Emanuela Orlandi è scomparsa 40 anni fa, il 22 giugno 1983, e sul suo rapimento si innestano le teorie più disparate e persino quelle, vecchie e archiviate, spacciate come scoop dell’ultima ora. Un esempio di queste ultime è la “pista familiare” delle presunte avances di uno zio della giovane, Mario Meneguzzi, alla sorella maggiore Natalina Orlandi, rilanciata a favore di telecamere pochi giorni fa dal TgLa7 come se potesse confezionare una svolta inaspettata nel giallo. Eppure, come hanno precisato gli Orlandi in conferenza stampa a margine di quel servizio televisivo, tale scenario fu vagliato, esplorato e infine demolito perché accertata non solo l’esiguità della questione (la stessa Natalina Orlandi parla di uno “scivolone” finito lì), ma anche l’estraneità del parente alla vicenda e perché, ancora una volta, tutte le strade potenzialmente “buone” per risolvere il caso porterebbero al Vaticano o molto vicino, ad un passo da San Pietro.

Sul punto è intervenuto ai microfoni del Quotidiano Nazionale Alessandro Ambrosini, il giornalista investigativo autore del blog Notte Criminale che, mesi fa, diffuse un audio scottante di Marcello Neroni, ex sodale del boss della Magliana Enrico De Pedis, in cui si susseguono pesantissime ombre sulle condotte interne alla Santa Sede. Secondo Ambrosini, che quell’audio registrò nel 2009, la presunta pista familiare sarebbe un “puro depistaggio attuato attraverso i media” per sviare l’attenzione e quindi il fuoco delle indagini su vie traverse destinate a sfociare in un vicolo cieco. L’ennesimo, in questa storia di ombre appesantite dal tempo e dal silenzio di chi sa e ha sempre taciuto.

Alessandro Ambrosini ne ha parlato nel suo blog Notte Criminale e lo ha ribadito ai microfoni del quotidiano che lo ha intervistato: ci sarebbe stato un contatto, recentemente dopo l’apertura delle inchieste su Emanuela Orlandi a Roma e in Vaticano, tra il promotore di giustizia di quest’ultimo, Alessandro Diddi, e Marcello Neroni. Non ci sarebbero però certezze sulla cornice di questo colloquio, se formale, quindi in via ufficiale tramite rogatoria, o informale, magari soltanto al telefono. In questo secondo caso, ha sottolineato Ambrosini, una eventuale testimonianza dell’ex sodale di De Pedis “non varrebbe nulla” nonostante la possibile portata delle dichiarazioni cristallizzate nell’audio del 2009 in cui Neroni avrebbe gettato pesantissime ombre sull’era di Wojtyla in Vaticano.

Secondo il giornalista, la pista da seguire su Emanuela Orlandi porterebbe ad ambienti molto vicini al Papa perché altrimenti “non si spiegherebbe la velocità che c’è stata tra la scomparsa” della 15enne e il fatto che l’allora Pontefice, Giovanni Paolo II, “sia stato avvertito subito” e “non si spiegherebbe nemmeno perché avrebbe indicato alla famiglia la pista del terrorismo internazionale“. Per Ambrosini, quanto accaduto pochi giorni fa con il rilancio della presunta “pista dello zio” di Emanuela Orlandi non sarebbe altro che un puro, grave depistaggio per dirottare, ancora una volta, l’asse dell’attenzione da questioni esplosive e potenzialmente decisive verso un binario morto in partenza. “Uno dei modi per depistare è infilare delle cose verosimili. Le avances dello zio alla sorella maggiore Natalina Orlandi erano un fatto risaputo agli inquirenti, non poteva essere uno scoop (…). È una false flag che certamente ha disorientato“.











