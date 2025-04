42 anni dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi, mamma Maria Pezzano e la sua famiglia continuano la loro battaglia per arrivare alla verità e avere, finalmente, giustizia. Una lotta contro il tempo e contro un labirinto di piste, depistaggi, omertà duri a morire, incrostati nelle maglie del cold case come un cancro difficile da debellare.

Poche ore fa, i vertici della commissione parlamentare di inchiesta sui casi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori hanno fatto visita alla madre della cittadina vaticana di cui si perse ogni traccia il 22 giugno 1983, a Roma. Oggi Maria Pezzano, vedova del messo pontificio Ercole Orlandi, ha 95 anni e non ha mai smesso di aspettare sua figlia.

Una guerra silenziosa e combattuta al riparo dalle telecamere, sostenuta dagli altri figli e da chi, come loro, crede che qualcuno ancora oggi nasconde segreti inconfessabili sul giallo. La delegazione composta dal presidente Andrea De Priamo e dai suoi vice, Riccardo Augusto Marchetti e Roberto Morassut, si è recata a casa Orlandi per esprimere “solidarietà e vicinanza umana” e per ribadire il massimo sforzo nella ricerca della verità.

In questi giorni, mentre i lavori della bicamerale sui casi delle due 15enni scomparse a Roma nel 1983 proseguono a ritmo serrato, è tornato in testa alle cronache un aneddoto sul mistero di Emanuela Orlandi. Lo riporta Fabrizio Peronaci sul Corriere della Sera, secondo cui Emanuela Orlandi avrebbe raccontato alla mamma Maria Pezzano di uno strano sogno prima della scomparsa. Un presagio di quello che le sarebbe successo? Impossibile saperlo, ma certamente un fatto suggestivo se letto con il senno del poi.

Secondo quanto si legge nell’articolo in questione, pochi giorni prima della sparizione Emanuela Orlandi avrebbe rivelato alla madre di aver fatto una sorta di incubo: qualcuno, dopo averla immobilizzata, le aveva tagliato i capelli. Quel sogno può avere radici in qualche episodio spaventoso che potrebbe esserle successo prima della scomparsa? Nasconde una paura mai svelata? Tutte domande a cui è impossibile dare una risposta.