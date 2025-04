Emanuela Orlandi, spunta un video Rai tratto dagli archivi storici che mostra la ragazza ospite in tv insieme alla sua classe III B del Liceo alla trasmissione Tandem proprio un mese prima della scomparsa. Le immagini recuperate, nelle quali si vede la 15enne tra il pubblico accanto alla conduttrice Paola Tanziani, saranno trasmesse in anteprima al programma “Linea di Confine” con Antonino Monteleone, che tornerà ad occuparsi del caso, che è rimasto uno tra i principali misteri irrisolti che hanno segnato la storia d’Italia.

Emanuela Orlandi, il giallo del volo Roma Londra dell'83/ Giuseppe Dioguardi: "Vaticano lo chiese ai Servizi"

Era il 20 maggio 1983, Emanuela Orlandi partecipò insieme ai compagni di scuola del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, come mostrano i fotogrammi, era sorridente anche se forse un po’ in imbarazzo, inizialmente era seduta in prima fila, vestita con un paio di jeans, una camicia bianca ed un gilet celeste, successivamente si vede anche in piedi mentre si sistema i capelli.

"Emanuela Orlandi rapita a scopo sessuale", l'ipotesi del generale Obinu/ "Poi sono intervenuti disturbatori"

Solo 32 giorni dopo la realizzazione di questa puntata, il 23 giugno, Emanuela Orlandi scomparve nel nulla, all’uscita dalla lezione di musica, nei pressi di Piazza Navona e da quel momento, nessuno riuscì più a vederla o individuare ufficialmente le sue tracce.

Il video di Emanuela Orlandi ospite su Rai 2 il 20 maggio 1983

Il video di Emanuela Orlandi, che partecipò alla trasmissione “Tandem” su Rai 2, inizia con Paola Tanziani che annuncia la partecipazione della classe III B del Liceo Scientifico Convitto Nazionale, proprio in quell’istante è possibile vedere la ragazza, all’epoca 15enne, che è seduta proprio accanto alla presentatrice. Le immagini in questione, saranno riproposte questa sera a “Linea di Confine“, che parlerà dei vari misteri legati alla scomparsa.

"Emanuela Orlandi fece una telefonata dalla scuola di musica"/ La compagna: "Disse di avere un appuntamento"

Il conduttore Antonino Monteleone ha pubblicato un’anteprima sui social, nella quale si vedono proprio gli stessi frammenti televisivi con il commento: “Sembra allegra e tranquilla, proprio come una ragazza di 15 anni dovrebbe essere“. Gli stessi fotogrammi però erano stati già mostrati al pubblico televisivo, in occasione di altri programmi che hanno ampiamente trattato il caso. Ad esempio su Chi L’ha Visto?, che mandò in onda lo spezzone inedito quando in studio era presente anche il fratello di Emanuela Pietro Orlandi.