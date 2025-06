A Farwest, su Rai Due, si parla del giallo di Emanuela Orlandi con una testimonianza inedita: tutte le ultime novità emerse

In occasione della puntata di ieri sera del programma di Rai Due, Farwest, si è tornati sul giallo di Emanuela Orlandi, la ragazza sparita 40 anni fa in Vaticano e mai più ritrovata. “C’è un ricattato e un ricattatore – esordisce Pietro Orlandi, fratello della vittima – e se la pista sessuale ha avuto un ruolo lo ha avuto per creare quell’oggetto del ricatto. E’ necessario dare verità e giustizia a questa vicenda che tocca una famiglia e un intero stato”. Un ricatto che potrebbe avere a che fare con un segreto, sottolinea la trasmissione condotta da Salvo Sottile, quel segreto che Emanuela Orlandi aveva confidato ad una ex compagna di scuola.

Ma in cosa consisteva? Emanuela era stata avvicinata da un alto prelato, un segreto custodito anche da un’altra amica della Orlandi che dopo mezzo secolo ha deciso di parlare per la prima volta proprio con le telecamere di Farwest: “Eravamo unite – dice, completamente oscurata – c’era un periodo in cui eravamo molto unite, pattinavamo, facevamo passeggiate, lì intorno a San Pietro, anche all’interno del Vaticano dove c’è uno spazio che si poteva stare tranquille”.

Quindi ha precisato: “C’erano delle persone lì che avevano delle attenzioni un po’ particolari, quando pattinavamo è capitato che avevano attenzioni verso di lei”. Quindi ha raccontato un episodio preciso: “Stavamo pattinando in questi giardini e c’era questa persona che ha fatto apprezzamenti su Maneula, le ha detto che era bella, lei pattinava e lui l’ha abbracciata, si era un prete”. Farwest ha quindi mostrato le immagini di alcuni preti che bazzicavano in quella zona quei giorni, e alla foto di monsignor Paul Marcinkus ha avuto un cambio di espressione: “Potrebbe essere lui”. Si tratta del presidente dell’epoca dello IOR, la banca del Vaticano. “Il suo nome – racconta Giuseppe Scarpa, giornalista di Repubblica – compare in tutte le pagine opache della Chiesa negli anni 80, era il braccio armato di Giovanni Paolo II.

Sabrina Minardi (testimone del caso Orlandi nonché fra le figure più discusse sulla vicenda ndr) racconta le passioni di Marcinkus verso soldi e ragazzine: i soldi glieli faceva arrivare la banda della Magliana, lui li ripuliva attraverso lo Ior, e anche le ragazzine gliele riforniva la banda della Magliana”.

EMANUELA ORLANDI, L’AMICA DELLA VITTIMA: “ERA UNA BELLA RAGAZZA…”

L’amica di Emanuela Orlandi ha ripreso la parola: “Ho raccontato a Pietro Orlandi questa vicenda, lui vuole che esca la verità, vediamo se riusciamo a farla uscire, diamo una sepoltura a questa ragazza, come Dio vorrebbe, adesso basta”. Quindi ricorda: “Eravamo ragazzine, molto pure, molto ingenue, probabilmente troppo. Lei era una bella ragazza, magari qualcuno si è invaghito di lei, chi lo sa, magari son successe cose spiacevoli, tutto potrebbe, chi lo sa, solo Dio lo sa…”.

Sul fatto che Emanuela Orlandi avesse fatto questa confidenza già ad un’altra amica: “E’ possibile che il prete sia lo stesso – dice la testimone a Farwest – se Emanuela ha raccontato qualcosa a questa ragazza, evidentemente qualcosa c’è. Lei aveva un fascino particolare e come lo vedevo io qualcun’altro lo vedeva. Io ho il flash di una persona, alto, magro e con gli occhi chiari”, una descrizione che potrebbe combaciare con quella di padre Marcinkus. Antonio Vignera ex dipendente musei vaticani, nonché amico di Emanuela Orlandi, ricorda “Era il deus ex machina dell’economia vaticana, gestiva tutto lui, aveva il potere assoluto. Era un ubriacone, gendarmi raccontavano che a lui piaceva bere, si faceva portare le bottiglie di whisky in stanza, era un libertino, non si faceva mancare nulla, le esigenze sessuali le soddisfaceva”.

EMANUELA ORLANDI, DA MARCINKUS A MARCO SARNATARO

Nelle carte sul caso Orlandi, sottolinea Farwest, il nome di Marcinkus compare più volte e secondo Sabrina Minardi avrebbe incontrato Emanuela Orlandi a Tor Vaianica in un appartamento, ma era davvero lui? Certo è che tutte queste testimonianze sembrerebbero rappresentare un chiaro indizio. Farwest ha battuto anche un’altra pista, quella riguardante Marco Sarnataro, morto nel 2007 a soli 46 anni, e una figura che forse era coinvolta nel rapimento della ragazza.

L’ex moglie, raggiunta dal talk di Rai Due, commenta: “Mi sono domandata se fosse coinvolto, un motivo ci sarà, qualcosa è uscito fuori, io ho il dubbio, non ne sono certa che possa essere invischiato in una cosa del genere, spero di no”. Il fratello di Sarnataro aggiunge: “E’ un anno che sono in dubbio se parlarne o meno, Sabrina Minardi (che ha fatto il nome proprio di Marco Sarnataro ndr) non era una scema, lei parlava di fatti veri. C’è una ragazza che è sparita da 40 anni e non si sa cosa ha fatto, è un po’ come i parenti dei nazisti che non voglio dire cosa ha fatto lo zio in guerra. Io sono perplesso, 50 e 50, 50 di verità sicuramente c’è”, dice riferendosi alle accuse del padre di Sarnataro in punto di morte. Pietro Orlandi conclude: “Chi ha indagato all’epoca ritiene la testimonianza di Salvatore Sarnataro (papà di Marco ndr) la più attendibile. Io sono sempre stato convinto che hanno aiutato Sarnataro a rapire Emanuela e forse lui doveva fare un favore a qualcuno”. Chissà se la verità verrà mai a galla.