Inchieste e approfondimenti, ma Emanuela Orlandi resta ancora un mistero a oltre quarant’anni dalla sua scomparsa, di cui si parla alle ore 23:25 di oggi, mercoledì 16 aprile, su Rai 2 con “Linea di confine“. Dopo due inchieste giudiziarie, archiviate, il caso è stato riaperto dalla magistratura vaticana, dalla procura di Roma e da una Commissione parlamentare d’inchiesta. Quest’ultima sta provando a ricostruire la vicenda raccogliendo nuove informazioni. L’ultimo a essere stato sentito è il generale dei carabinieri Mauro Obinu, ex capitano del reparto che a Roma si occupava dei sequestri di persona e di grandi reati contro il patrimonio, come le estorsioni.

In audizione ha ammesso che quell’attività che coinvolse anche il Sisde, oltre a polizia e carabinieri, non fu ben coordinata e si rivelò “un grande insuccesso investigativo“. La sua ipotesi rispolvera la pista sessuale, perché secondo Obinu ci sarebbe stato un rapimento a scopo sessuale, che si sarebbe intrecciato ad altre vicende nelle quali potrebbe esserci stato il coinvolgimento di servizi segreti stranieri. Ad esempio, non escluderebbe quello della Stasi.

EMANUELA ORLANDI E LA “CAPPA DI DISTURBATORI”

Dopo qualche mese, Obinu si fece l’idea che Emanuela Orlandi fosse stata rapita con l’inganno per motivi sessuali. Una valutazione che si basava anche sull’esperienza di alcuni suoi collaboratori dell’epoca, che conoscevano la grande criminalità romana di quegli anni, ma senza ignorare le altre piste. Quella sua ipotesi risale alle fasi iniziali delle indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, poi subentrarono quelli che definisce “disturbatori di messaggistica“.

Una serie di soggetti che hanno causato una “cappa informativa” che andava comunque approfondita, perché le piste erano anche affascinanti. Obinu stesso ha ammesso di aver preso in considerazione che si trattasse di un intrigo internazionale, visto che la ragazza era una cittadina vaticana e che c’era stato l’attentato al Papa due anni prima.

Ma a distanza di quattro decenni è tornato alla sua prima valutazione, “cioè una cosa bruttissima di natura sessuale“. Per quanto riguarda, invece, i possibili legami con la scomparsa di Mirella Gregori, il generale ha spiegato che le due vicende vennero associate per la loro giovane età, ma ha fatto riferimento anche a una foto in cui le due ragazze erano ritratte vicine durante un’udienza papale. Ma c’era anche un altro motivo: a tal proposito ha citato un sentore, quello che porta alla tratta delle bianche.

LE ALTRE PISTE E I SOSPETTI SUI SERVIZI STRANIERI

Durante la sua audizione, Obinu ha fatto riferimento anche alla missione in Turchia per una pista in base alla quale forse le due ragazze o una di loro potesse trovarsi lì. Ma si è soffermato anche sulla possibilità che qualcuno abbia usato in maniera strumentale alcuni elementi sul caso Emanuela Orlandi per inquinare le indagini o depistarle.

A tal proposito, ha parlato di rivendicazioni “sofisticate” che potevano basarsi su conoscenze che non avevano. Se però ciò fosse attribuibile ai servizi segreti, Obinu non è in grado di stabilirlo: “La sensazione però c’era“. Infatti, ha citato un dirigente della Stasi che aveva ammesso di aver sostenuto la pista turca nel caso Emanuela Orlandi per fare un favore ai russi.

NUOVO CONSULENTE PER LA COMMISSIONE

Infine, a conferma della volontà della Commissione parlamentare di arrivare a una svolta nel caso di Emanuela Orlandi, si apprende che c’è un nuovo consulente, il generale dei carabinieri Jacopo Mannucci Benincasa, che da qualche mese dirige il Racis e si occupa di investigazioni scientifiche.