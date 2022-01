Emanuela Rolando, moglie Angelo Infanti/ La relazione con Daniela Bonotti mamma di Rossella Infanti

Emanuela Rolando, moglie dell’attore Angelo Infanti

Emanuela Rolando è stata la moglie dell’attore Angelo Infanti ed è rimasta al suo fianco fino alla sua morte, avvenuta il 12 ottobre 2010 dopo un arresto cardiaco. L’attore aveva conquistato il grande pubblico grazie alle sue performance in due dei film più riusciti ed esilaranti di Carlo Verdone: in “Bianco, Rosso e Verdone” (1981) interpretava il playboy Raoul, che ammalia e conquista Magda, moglie dell’ossessivo-compulsivo Furio, mentre in “Borotalco” (1982) vestiva i panni del mitico ed indimenticabile Manuel Fantoni. Dopo la morte di Angelo la moglie Emanuele Rolando, avvocato, si è impegnata molto insieme alla figlia dell’attore, Rossella, a mantenere viva la sua memoria. Nel 2011, un anno dopo la morte dell’attore, Emanuela Rolando insieme a Rossella e al comune di Zagarolo ha ideato il trofeo Angelo Infanti.

ROSSELLA INFANTI, CHI È?/ "Mio papà Angelo mi ha insegnato a sdrammatizzare"

Daniela Bonotti, madre di Rossella Infanti

Rossella Infanti è la figlia di Angelo e di Daniela Bonotti, figlia di Sergio celebre produttore cinematografico. “Io provengo da una famiglia in cui mio nonno, Sergio Bonotti era produttore esecutivo della Titanus. Produsse i primi film di Gianni Morandi, i cosiddetti Musicarelli, i vari Piedone con Bud Spencer ed in uno di questi film mia madre conobbe un attore, Angelo Infanti, che poi sarebbe divenuto mio padre…”, ha raccontato l’attrice a il Machete.it. Sul set dei film di Piedone, Angelo Infanti divenne grande amico di Bud Spencer: “Il grande Carlo era come un fratello per mio padre, ma nel vero senso della parola. Andavano molto spesso a pranzo o cena insieme”, ha ricordato la figlia Rossella in una lunga intervista su Director’s Cult.

LEGGI ANCHE:

Eleonora Giorgi "Il sesso a 68 anni?"/ "Sono pronta a innamorarmi ancora"Gianna Scarpelli, Giulia, Paolo: ex moglie e figli Carlo Verdone/ "Ci vogliamo bene"

© RIPRODUZIONE RISERVATA