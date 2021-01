Emanuela Rossi, moglie Francesco Pannofino/ “Ci siamo lasciati ma poi…”

Emanuela Rossi è una doppiatrice e attrice italiana ma in molti la conoscono come moglie di Francesco Pannofino. L’attore è da sempre legato alla moglie e madre di suo figlio anche sui social non si lascia andare molto a dediche d’amore e foto di famiglia insieme all’attrice. Nei pochi scatti che i due hanno postato lui la chiama la sua Manu o si limita ad accompagnare la foto con un cuore al grido di “family”. Secondo quanto si apprende dal gossip, però, i due non sono sempre andati in alto e il loro rapporto ha subito anche alcuni contraccolpi. In particolare, nel 2006 la coppia si era separata nel 2006 salvo poi riunirsi per risposarsi ormai dieci anni fa ma da allora sembra che i due abbiano deciso di non tornare a vivere sotto lo stesso tetto per evitare di cadere di nuovo nei loro errori.

Emanuela Rossi, moglie Francesco Pannofino, chi è e che lavoro fa?

Dall’altro lato, invece, Emanuela Rossi ha una carriera sfolgorante che l’ha portata ad avere successo non solo davanti alla macchina da presa ma anche dietro visto che si occupa di doppiaggio e spesso lo dirige. Spesso in coppia con il marito Francesco Pannofino, l’attrice è attiva sia in tv, che al cinema che al teatro. Celebre il suo doppiaggio di Inger Nilsson, interprete di Pippi Calzelunghe nell’omonima serie televisiva, ma anche di Brenda Strong per Desperate Housewives e di Jane Alexander nella serie televisiva italiana Elisa di Rivombrosa. Al suo attivo ha doppiaggi anche di Nicole Kidman, Madonna, Uma Thurman e Pamela Anderson. Proprio il suo lavoro da doppiatrice le ha permesso, nel luglio 2006, di vincere il Leggio d’oro per la voce femminile dell’anno. Dal matrimonio con Francesco Pannofino è nato il loro figlio Andrea.



© RIPRODUZIONE RISERVATA