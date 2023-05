EMANUELA ROSSI MOGLIE FRANCESCO PANNOFINO/ “Siamo litigarelli. Nostro figlio Andrea…”

Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi, storia di un amore nato in una sala di doppiaggio. L’attore ne ha parlato a Verissimo: “Ci siamo conosciuti durante il doppiaggio del film ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’, allora si doppiava insieme…”. Dal loro amore è nato il figlio Andrea, che porta il nome del nonno paterno: “Se il nonno ha un bel nome, perché non chiamare il nipote col nome del nonno?”. L’attore ha parlato anche del loro ultimo incontro: “È sempre stato presente con i nonni. L’ultima volta che si sono visti è stata la mattina. Ha fatto in tempo ad abbracciarlo e baciarlo, poi mio padre è morto”.

Inoltre, Francesco Pannofino ha parlato del fatto che suo figlio Andrea ha deciso di seguire le sue orme: “Quando aveva 17 anni venne da me, dopo qualche esperienza con me e sua madre, per dirmi che non voleva fare l’attore. Ero sollevato, poi ha cambiato idea e ha cominciato a frequentare scuole di teatro, ora si sta facendo le ossa. Avevo paura che non fosse adatto, poi l’ho visto e ho capito che può fare questo mestiere, è portato per questo lavoro. Mi piace come giovane uomo, sono contento di com’è, di come sta crescendo”. Tornando alla moglie Emanuela Rossi, Francesco Pannofino ha spiegato che si sono messi insieme nel 1989 e si sono sposati nel 1987, ma in questi otto anni c’è stato un tiro e molla che ha portato anche Andrea. “Siamo un po’ litigarelli, ora un po’ meno”. (agg. di Silvana Palazzo)

Emanuela Rossi e Francesco Pannofino: la crisi e il matrimonio

Emanuela Rossi è la moglie di Francesco Pannofino. Il celebre attore e doppiatore è legato da diversi anni con la collega con cui ha condiviso il palcoscenico. Una storia d’amore fatta di alti e bassi, visto che la coppia nel 2006 dopo una profonda crisi coniugale hanno deciso di separarsi prendendo due strade differenti. Qualche anno dopo, per la precisione nel 2011, si sono ritrovati più innamorati che mai e hanno deciso di tornare insieme, ma anche di sposarsi. Una promessa d’amore tra i due che ancora oggi preferiscono vivere vivere separati in due case differenti.

A rivelarlo è stato proprio l’attore dalle pagine del settimanale Io Donna: “viviamo in due case diverse, ma ci vediamo quasi tutti i giorni, anche per via di nostro figlio, Andrea. Ma io con lei sto bene, sul palco poi benissimo. Oltre all’affetto siamo legati anche da una grande stima professionale e quando ci capita di lavorare assieme siamo entrambi molto felici”.

Emanuela Rossi è la moglie di Francesco Pannofino. Dal loro amore è nato anche un figlio di nome Andrea. La coppia dopo una crisi è più innamorata che mai. Proprio l’attore parlando della storia con la collega ha confessato: “siamo entrambi molto felici”. Ad unirli non solo un sentimento, ma anche la passione per il cinema e la recitazione.

Ma chi è Emanuela Rossi, la compagna di Francesco Pannofino? La donna è la sorella dei doppiatori Massimo e Riccardo Rossi e ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione come doppiatrice prestando la voce a Inger Nilsson, interprete di Pippi Calzelunghe nella celebre serie. Non solo, la Rossi ha prestato la voce ad attrici del calibro di Angelina Jolie, Emma Thompson, Kim Basinger, Madonna, Nicole Kidman e Sharon Stone.











