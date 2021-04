Emanuela Rossi, moglie Francesco Pannofino/ “Dopo la crisi mai sotto lo stesso tetto”

Emanuela Rossi è una doppiatrice e attrice italiana ma in molti la conoscono come moglie di Francesco Pannofino. I due stanno insieme ormai da vent’anni e hanno messo su una famiglia “coesa e unita” ma che non vive sotto lo stesso tetto. Ebbene sì, sembra proprio che i due abbiano trovato questo equilibrio nella loro vita insieme dopo la tremenda crisi del 2006 che li aveva spinti alla separazione. Quando finalmente sono riusciti a rimettere insieme i pezzi del loro rapporto, hanno deciso di non convivere più e questo ha permesso loro addirittura di risposarsi ormai dieci anni fa ma evitando di cadere di nuovo nei loro errori dovuti alla convivenza, sempre complicata specie quando ci sono di mezzo figli e lavoro. Nei pochi scatti che i due hanno postato lui la chiama la sua Manu o si limita ad accompagnare la foto con un cuore al grido di “family” e lei ricambia sempre con affetto.

Emanuela Rossi moglie di Francesco Pannofino “ma mai sotto il suo stesso tetto” dopo la crisi

Ospite di Oggi è un altro giorno Emanuela Rossi ha parlato della sua famiglia rivelando: “Siamo un nucleo familiare molto affettuoso e molto coeso, anche se non viviamo nella stessa casa. Ora Andrea proviamo a collocarlo da qualche altra parte visto che vive con me ancora” e riguardo a chi giudica il loro modo di vivere poi ha spiegato: “Noi facciamo anche un lavoro particolare, siamo poco a casa e siamo abituati da sempre a vivere con questa assenza-presenza”. In particolare, nel corso degli anni, Emanuela Rossi ha una carriera sfolgorante non solo davanti alla macchina da presa ma anche dietro visto che si occupa di doppiaggio e spesso lo dirige. Celebre il suo doppiaggio di Inger Nilsson, interprete di Pippi Calzelunghe nell’omonima serie televisiva, o di Jane Alexander nella serie televisiva italiana Elisa di Rivombrosa. La sua voce è stata anche quella di Nicole Kidman, Madonna, Uma Thurman e Pamela Anderson.

