EMANUELA ROSSI, MOGLIE FRANCESCO PANNOFINO/ Tornati insieme dopo la crisi nel 2011

Emanuela Rossi, attrice, doppiatrice e direttrice del doppiaggio originaria di Roma, è la moglie di Francesco Pannofino. I due si erano sposati nel 1997, e – dopo una breve crisi superata con successo – hanno rinnovato la loro unione nel 2011. Classe 1959 (è un anno più giovane di lui), Emanuela è attiva come interprete al cinema, in teatro e in televisione. Ma la sua attività si concentra soprattutto in sala di doppiaggio, dove, nel corso degli anni, ha prestato la voce a Inger Nilsson, l’interprete di Pippi Calzelunghe, a Carrie-Anne Mosse nel ruolo di Trinity in Matrix, Brenda Strong nella serie televisiva Desperate Housewives e Jane Alexander in Elisa di Rivombrosa. Nel suo curriculum figurano anche esperienze dietro al microfono in qualità di doppiatrice di Robin Wright, Rene Russo, Sissy Spacek, Cate Blanchett, Kristin Scott Thomas, Emmanuelle Seigner, Kim Basinger, Debra Winger, Angela Bassett e Rebecca De Mornay. E ancora: Nicole Kidman, Carol Alt, Jodie Foster, Angelina Jolie, Pamela Anderson, Madonna, Uma Thurman, Sophie Marceau, Sean Young, Helen Hunt, Sally Field, Rosanna Arquette, Mimi Rogers, Andie MacDowell, Marisa Tomei, Nastassja Kinski e molte altre. Tra le altre cose, è tutt’ora la voce ufficiale di Emma Thompson e Michelle Pfeiffer.

Chi è Emanuela Rossi, moglie di Francesco Pannofino

Emanuela Rossi ha doppiato anche Catherine Fulop in ben cinque telenovelas, nonché Jaime Lyn Bauer e Eileen Davidson (in seguito rimpiazzata da Brenda Epperson) nella soap opera Febbre d’amore. Ha preso parte a molti cartoni animati come Jeeg robot d’acciaio, il manga giapponese con protagonista – tra gli altri – anche il personaggio di Miwa.

La carriera di Emanuela Rossi

Da giovanissima, Emanuela Rossi si è distinta come doppiatrice di Renato Cestiè, attore bambino famoso negli anni Settanta. È stata spesso ospite, di recente, dei salotti televisivi di Quelli che il calcio e Pirati, oltre a essere intervenuta più volte a La vita in diretta. Nel 2006 ha vinto il Leggio d’oro come voce femminile dell’anno. Ancora, nel 2012, ha affiancato Francesco Pannofino e Virginia Raffaele nel racconto dell’edizione annuale del Concerto del Primo Maggio a Roma. È sorella di Massimo e Riccardo Rossi e cugina di Fabio e Laura Boccanera, tutti quanti interpreti vocali. Da Francesco Pannofino ha avuto un figlio, Andrea, oggi poco più che ventenne.



