Emanuela Rossi, moglie Francesco Pannofino/ Un amore nato in sala doppiaggio

La storia d’amore tra Emanuela Rossi e Francesco Pannofino, questa sera protagonista al Festival di Sanremo 2021, è un racconto da film. I due doppiatori si sono innamorati proprio il sala di doppiaggio e si sono sposati nel 1997. Dal loro amore è venuto al mondo Andrea, che sta provando a percorrere lo stesso percorso dei genitori. Emanuela e Francesco si sono separati nel 2006, ma in seguito si sono riuniti e risposati nel 2011. Ma non è tutto: di comune accordo, i due hanno scelto di non tornare a convivere, abitando in case diverse.

Del rapporto con il marito Francesco Pannofino ha parlato recentemente la stessa Emanuela Rossi ai microfoni di Oggi è un altro giorno: «Abbiamo trovato un bellissimo equilibrio. Ciò che conta sono i rapporti sinceri, la stima e il rispetto. Noi facciamo anche un lavoro particolare, siamo poco a casa e siamo abituati da sempre a vivere con questa assenza-presenza».

EMANUELA ROSSI, CHI É LA MOGLIE DI FRANCESCO PANNOFINO

Nata nel 1959 a Roma, Emanuela Rossi è un’attrice, doppiatrice ma anche direttrice del doppiaggio. Nel corso della sua carriera ha spaziato tra cinema, teatro e televisione, e sono davvero tanti i lavori che sono rimasti nel cuore della gente: pensiamo al doppiaggio di inger Nilsson per Pippi Calzelunghe o ancora il doppiaggio di Carrie-Anne Moss in Matrix. Senza dimenticare Brenda Strong in Desperate Housewives. Ma è davvero lungo l’elenco delle attrici doppiate nel corso della sua esperienza in sala doppiaggio: da Madonna a Nicole Kidman, passando per Angelina Jolie e Uma Thurman, fino a Marisa Tomei e Carol Alt. Tanti i riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni, pensiamo al Leggio d’oro per la voce femminile dell’anno ricevuto nel luglio del 2006. Spesso è stata al fianco del marito Francesco Pannofino, altro top player del doppiaggio nostrano.



