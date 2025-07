A Morning News l'intervista ai genitori di Emanuela Ruggeri, la 32enne di Roma trovata senza vita domenica scorsa: cosa è successo?

Il giallo di Emanuela Ruggeri stamane a Morning News, la 32enne che è stata ritrovata sotto un materasso nella giornata di domenica scorsa in via del Mandrione a Roma. Cosa è successo? Se lo domanda la madre della povera ragazza, intervistata stamane proprio dal talk di Canale 5: “Mia figlia l’ho vista lunedì 14 luglio, doveva uscire, doveva andare a cena con un’amica e a casa di un amico poi sarebbe andata a ballare, la mattina dopo non è rientrata, le ho mandato un messaggio e mi ha detto che si era svegliata alle 2:15 e che era comunque tutto ok era rimasta fuori a dormire”.

Poi succede qualcosa di strano: “La sera mi ha mandato un sms in cui mi ha scritto ‘scusa ma ho il telefono scarico, scusa’, erano le 22:30 e io non l’ho più sentita. Mi è sembrato strano che usasse gli sms perchè usava sempre WhatsApp, io le ho chiesto se sarebbe rientrata ma non mi ha più risposto, il telefono era spento, e anche il giorno dopo le ho scritto ma non rispondeva più. Anche agli altri numeri, le aveva due sim, non rispondeva, quindi qualcosa è successo”. Secondo la mamma di Emanuela Ruggeri la ragazza “Non è andata la da sola, voglio sapere dove stava e perchè è andata lì, buttata come un sacco di patate, questo voglio sapere e poi voglio che queste persone paghino, non deve succedere ad altre ragazze, non deve succedere assolutamente”.

EMANUELA RUGGERI, TUTTO QUELLO CHE NON TORNA

Pensiero simile da parte del padre della vittima: “Quando è scomparsa siamo andati dai carabinieri, abbiamo fatto la denuncia di scomparsa, abbiamo dato tutti i dati a carabinieri e poi ci hanno pensato loro. Noi uscivamo a cercarla di sera, di giorno, di mattina…”. E ancora: “Era solare, estroversa, una compagnona, forse è stato quello che gliel’ha fatto pagare, ha trovato persone che forse per lei erano fidate”.

Quindi ha proseguito: “Noi vogliamo sapere cosa ha fatto in questi giorni, con chi stava e quello che le è successo, è stata trattata peggio di un animale, buttata come un sacchetto dell’immondizia in mezzo a sterpaglie e rifiuti, chi è stato deve pagare”. La ragazza è stata rinvenuta in una zona isolata nascosta sotto un materasso e in evidente stato di decomposizione al punto che ancora oggi, nonostante siano passati tre giorni, è ancora forte l’odore nella zona, come riferisce l’inviata di Morning News. A trovarla è stato Antonio Andreuccioli, il 65enne che ha chiamato subito i soccorsi: “Come se qualcuno volesse nasconderla”, ha commentato a Il Messaggero Passava tutti i giorni di lì con il cane, e negli ultimi giorni aveva sentito un odore insolito “Mi sono fatto coraggio e mi sono avvicinato”.

Tanti i dubbi da sciogliere a cominciare dal fatto che manchino gli effetti personali di Emanuela Ruggeri, soprattutto il suo telefono che probabilmente potrebbe nascondere tracce importanti relative alle ultime ore di vita della stessa ragazza. La sensazione è come se qualcuno abbia voluto buttare il corpo e nasconderlo magari dopo una notte brava: la ragazza potrebbe essere stata drogata a sua insaputa, e vedendo che la situazione era degenerata i suoi aguzzini l’hanno appunto abbandonata in fretta e furia.

In ogni caso le indagini vanno avanti e sicuramente chi indaga sta battendo una pista anche perchè non sarà difficile ricostruire le ore precedenti l’omicidio, andando ad esaminare ad esempio le telecamere dei locali frequentati da Emanuela Ruggeri la sera della sparizione. Vedremo cosa emergerà nei prossimi giorni sperando che arrivino novità quanto prima anche perchè la sua famiglia merita di sapere cosa è successo e se eventualmente qualcuno ha ucciso la 32enne romana.