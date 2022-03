Emanuela Tittocchia: “Biagio D’Anelli voleva un figlio da me”/ “Lo disse ai giornali”

Emanuela Tittocchia e Biagio D’Anelli sono stati protagonisti di un confronto nel corso della puntata di “Pomeriggio Cinque” andata in onda venerdì 4 marzo 2022 su Canale 5 e condotta da Barbara D’Urso. I due, che in passato ebbero una liaison sentimentale, hanno battibeccato a seguito di un intervento a gamba tesa dell’ex naufraga de “L’Isola dei Famosi”, la quale, senza fare troppo ricorso alla retorica, ha accusato l’attuale compagno di Miriana Trevisan (concorrente del Grande Fratello Vip, ndr) di averle chiesto in passato di fare un figlio insieme. Dichiarazioni forti, dalle quali D’Anelli si è prontamente dissociato, generando inevitabilmente uno scontro verbale al cospetto della padrona di casa e degli altri ospiti in studio, non ultima Eva Grimaldi.

Riepiloghiamo con ordine. Emanuela Tittocchia ha esordito sottolineando che Biagio D’Anelli “mi ha detto tante cose… Ti ricordi il discorso del figlio? Qualsiasi cosa io dica, lui rinnega sempre. A un giornale che non ho più trovato e che ora devo cercare ha detto che voleva un figlio da me!”.

BIAGIO D’ANELLI REPLICA A EMANUELA TITTOCCHIA: “UN FIGLIO DA TE? IL TITOLO DI UN ARTICOLO LO FA IL DIRETTORE, NON IL GIORNALISTA”

A quel punto, Biagio D’Anelli ha inteso replicare alle parole di Emanuela Tittocchia, sottolineando come in una qualsiasi intervista “il titolo lo fa il direttore, non chi scrive l’articolo. Nel virgolettato parla Biagio, il titolo lo fa il direttore…”. Insomma, non vi sarebbe traccia, a suo dire, di alcun fantomatico virgolettato nel quale afferma di volere diventare genitore insieme alla Tittocchia. E lo ribadisce: “Non ho mai chiesto alla Tittocchia di fare un figlio”.

Di parere opposto la showgirl, che, ridendo nervosamente, ha smentito le parole di Biagio: “Sì, invece, ha detto di volere un figlio da me. Non l’ha detto direttamente a me, l’ha detto ai giornali. Il punto è che lui è così, ridicolizza qualsiasi cosa”.



