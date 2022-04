Emanuela Tittocchia/ Dall’anoressia alla relazione tormentata con Biagio D’Anelli

Forse non tutti sanno che l’attrice Emanuela Tittocchia è stata fidanzata con il famoso esperto di gossip Biagio D’Anelli. I due hanno avuto una relazione piuttosto tormentata e chiacchierata, ma la popolarità di lei è da attribuire non tanto alla storia d’amore con il noto commentatore televisivo, quanto per le partecipazioni a soap e fiction rinomate come Un posto al sole e Centovetrine.

L’attrice torinese è stata anche opinionista nei salotti di Pomeriggio 5, Mattino 5 e questa sera, venerdì 29 aprile, sarà negli studi de L’Isola Dei Famosi per commentare le dinamiche del reality a cui ha preso parte lo scorso anno. In passato, Emanuela Tittocchia ha raccontato di aver sofferto di anoressia e di aver dovuto fare i conti con l’insicurezza nei confronti del proprio aspetto estetico.

Il passato tormentato di Emanuela Tittocchia

Per questo motivo Emanuela Tittocchia inoltre ha deciso di sottoporsi a vari interventi di chirurgia plastica, non sempre riusciti come avrebbe voluto. In una intervista rilasciata a Barbara D’Urso, a Pomeriggio 5, aveva spiegato di essersi affidata al chirurgo plastico sbagliato, che a suo dire l’avrebbe abbandonata a se stessa. Per quanto riguarda la vita privata e il percorso accademico, forse non tutti sanno che Emanuela ha una laurea in architettura ottenuta al Politecnico di Torino. Solo in seguito ha deciso di frequentare la Scuola di Recitazione del Teatro Nuovo di Torino, quando ha capito che la tv e il cinema erano la sua vera passione.

