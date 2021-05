Emanuela Tittocchia eliminata all’Isola dei Famosi 2021?/ La strategia per colpire…

Emanuela Tittocchia eliminata all’Isola dei Famosi 2021? E’ arrivato il momento di chiedersi quale sarà il destino della bella naufraga che la scorsa settimana è stata salvata in extremis dalla produzione che ha deciso di rimandarla in nomination dopo il mancato salvataggio di Isolde Kostner. Chi ha seguito la puntata sa bene che la campionessa, diventata leader dopo un’estenuante prova in competizione con Andrea Cerioli, alla fine ha deciso di salvare Roberto Ciufoli a discapito di Emanuela che è finita così in nomination contro Fariba Tehrani e Francesca Lodo.

Genitori Francesca Lodo/ Il rapporto con la madre: "mi ha chiesto scusa perchè..."

Chi la spunterà a questo punto? Le cose per l’attrice non si mettono bene perché le due in nomination con lei sono abbastanza forti o, almeno, lo è la persiana visto che la Lodo è stata aspramente criticata perché accusata di essere l’ombra di Gilles Rocca, questo permetterà alla Tittocchia che, intanto, si è impelagata in una liason con Awed, di andare avanti?

Genitori Emanuela Tittocchia, mamma e papà Mario/ "Siamo simili, ambiziosi e buoni"

Emanuela Tittocchia eliminata all’Isola dei Famosi 2021?

Emanuela Tittocchia ha avuto modo di discutere con i suoi compagni Arrivisti quando tutti sono stati chiamati a rapire uno dei Primitivi e lei ha chiesto a gran voce di portare via Valentina Persia. Dall’altra parte c’era Rosaria Cannavò pronta a portare via invece la Melillo convinto che sia proprio lei il pilastro più importante. Alla fine però la spunta proprio l’attrice e questo fa storcere il naso a Ignazio Moser che è convinto che la loro sia una strategia ma non tanto per colpire loro quanto per fare fuori gli ex Primitivi che vivono sulla loro spiaggia. Chi avrà ragione questa sera?

LEGGI ANCHE:

Matteo Diamante/ Il gigante dal cuore buono o.. solo un arrivista?

© RIPRODUZIONE RISERVATA