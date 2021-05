Emanuela Tittocchia ex fidanzati: da Fabio Testi a Biagio D’Anelli/ Quella volta che perse il bambino…

Sull’Isola dei famosi 2021 Emanuela Tittocchia si è avviata ad Awed, al secolo Simone Paciello. I due hanno trascorso una notte insieme nel letto a baldacchino, in cui la conduttrice si è anche mostrata senza veli allo YouTuber. Ma in passato la Tittocchia ha avuto alcune storie con personaggio noti nel mondo dello spettacolo. Nel 2008 ha avuto una relazione con l’attore Fabio Testi, che ha lasciato nella diretta del programma “La talpa 3”. Durante una puntata del reality show la Tittocchia era stata informata riguardo ad alcune foto comparse su un settimanale che ritraevano Testi abbracciato ad un’altra donna. La concorrente aveva quindi dichiarato di essere stufa delle prese in giro dell’attore e di non essere più interessata a lui. Qualche anno fa, la Titocchia confessava di essere rimasta incinta di Testi e di aver perso poco dopo il bambino:“È accaduto all’inizio della nostra relazione. Avevo un ritardo, pensavo fosse stress. Ero molto sotto pressione”, confidava a Novella 2000.

Tittocchia in topless a letto con Awed "Ho visto le tett*"/ Foto, notte hot all'Isola

Emanuela Tittocchia: gli ex della naufraga dell’Isola dei famosi 2021

Dopo la relazione con Fabio Testi, Emanuela Tittocchia è stata legata al modello brasiliano Thyago Alves, ex naufrago dell’Isola dei Famosi 8. L’attrice di “Centovetrine” e il modello erano stati pizzicati più volte insieme nel 2012, all’epoca lei aveva 42 anni e lui 28. La Tittocchia aveva raccontato di avere incontrato Thyago sul treno Roma-Milano, e tra i due c’era stato un vero e proprio colpo di fulmine: “All’inizio non ero neanche sicura fosse lui”, aveva confessato Emanuela al settimanale Chi. Successivamente ha avuto delle relazioni con l’ex tronista Mariano Catanzaro e l’ex gieffino Biagio D’Anelli, che l’ha tradita con Manuela Ferrara, eliminata dall’Isola dei famosi 2021 dopo una sola settimana di permanenza. Negli ultimi tempi si è vociferato anche di un flirt con Gianluigi Martino, ex di Valeria Marini.

