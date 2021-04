Emanuela Tittocchia, ex fidanzati/ Da Fabio Testi lasciato in tv a Biagio D’Anelli

Chi sono gli ex fidanzati di Emanuela Tittocchia?

Emanuela Tittocchia è pronta a sbarcare in Honduras come nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2021. L’attrice comincerà la sua avventura durante la puntata del reality show condotto da Ilary Blasi in onda questa sera. Sull’Isola, Emanuela proverà a conquistare l’affetto e la fiducia degli altri naufraghi la cui avventura è cominciata più di un mese fa. Tra una battuta e l’altra di pesca avrà, comunque, modo di raccontarsi parlando anche della sua vita privata. In passato, Emanuela Tittocchia ha vissuto importanti storie d’amore. Una delle più famose e che ha appassionato il pubblico è sicuramente quella che ha avuto con Fabio Testi. I due si lasciarono in diretta televisiva durante il reality La talpa dove Emanuela era concorrente. L’attrice decise di chiudere la relazione a causa di alcune foto in cui Testi era in compagnia di un’altra donna.

Lorenzo e Carlotta, figli Valentina Persia/ "Primi anni sono stati terribili, poi..."

Emanuela Tittocchia e le storie con Biagio D’Anelli e Mariano Catanzaro

Dopo la fine della storia con Fabio Testi, Emanuela Tittocchia è stata pizzacata in compagnia di Thyago Alves, ma la storia sarebbe finita dopo il rientro del modello in Brasile. L’attrice, inoltre, per un periodo, è stata legata anche all’ex concorrente del Grande Fratello ed oggi opinionista Biagio D’Anelli. La loro storia è giunta al capolinea, pare, per un tradimento di lui. Successivamente, Emanuela Tittocchia ha frequentato per un periodo l’ex tronista di Uomini e Donne, Mariano Catanzaro ma anche la loro storia è finita. “Io stavo bene con lui”, ha spiegato ai microfoni di Pomeriggio 5 la Tittocchia nel 2019 parlando di Mariano di cui non ha mai avuto molta fiducia. A portare Emanuela a chiudere la storia sarebbe stata la conoscenza di Mariano con altre donne. “Ha fatto di tutto per farmi innamorare di lui e ci è riuscito. All’inizio era bello, carino e affettuoso. Poi è venuto fuori per quello che è davvero”, raccontava la Tittocchia a Pomeriggio 5.

LEGGI ANCHE:

Iva Zanicchi bacchetta i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2021/ "Innamoratevi..."Gilles Rocca/ "Arrogante e intollerabile", se ne è accorta anche Francesca Lodo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA