Emanuela Tittocchia “Fidanzato Valeria Marini mi ha baciato”/ “Gianluigi Martino è..”

Siete pronti per una rivelazione che potrebbe tenere impegnata Barbara d’Urso nelle sue prossime puntate di Live Non è la d’Urso? Ad alzare il velo su quello che potrebbe diventare presto il teatrino del trash di Canale5 è Emanuela Tittocchia che ha preso la parola ai microfoni di Nuovo per dire la sua su Gianluigi Martino, attuale, presunto, fidanzato di Valeria Marini. La showgirl sarda vive felice al fianco del suo toy boy ma la Tittocchia è pronta a scommettere che le vere intenzioni di Gianluigi Martino siano altre, ovvero il mondo dello spettacolo e, quindi, la popolarità: “E’ uno che vuole emergere e bazzica da sempre il dietro le quinte dello spettacolo…Non credo che sia innamorato di lei, visto che ci ha provato anche con me…”. Ebbene sì, la rivelazione è proprio questa ovvero che Gianluigi Martino in passato ci abbia provato anche con lei e che tra loro ci sia stato un bacio.

EMANUELA TITTOCCHIA RIVELA DETTAGLI SCOTTANTI SU GIANLUIGI MARTINO

La stessa attrice rivela al settimanale Nuovo: “Abbiamo avuto un flirt, ci siamo anche baciati e non ho problemi a dirlo…Ben presto però ho capito che il suo reale obiettivo era quello di diventare popolare…”. Emanuela Tittocchia è pronta a scommettere che si tratti proprio di questo e che Valeria Marini sia destinata a soffrire se non ha ancora capito quelle che sono le intenzioni del suo attuale fidanzato, ma qual è la verità? Non è la prima volta che l’attrice viene messa in mezzo a teatrini di questo tipo ma adesso lei ammette di aver detto la verità solo per il bene di Valeria Marini: “Potrebbe essere lei la vittima di una bugia…Prima o poi, però, bisogna aprire gli occhi…Spero che le mie parole possano aiutare Valeria…”.



