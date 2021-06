Emanuela Tittocchia “Ho rischiato di morire”/ “Mi sono ammalata di anoressia”

Emanuela Tittocchia è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Nonostante la sua avventura in Honduras sia durata pochi giorni, La Tittocchia è sicuramente stata una protagonista di questa edizione, smuovendo spesso dinamiche e partecipando a scontri. Se però avesse avuto la possibilità di rimanere per più tempo, Emanuela avrebbe potuto esplorare aspetti del suo passato molto dolorosi, come quelli raccontati nell’intervista rilasciata al settimanale DiPiù in edicola questa settimana. Nel corso dell’intervista, la Tittocchia ha infatti ammesso “Nella mia vita ne ho passate tante e ho rischiato anche di morire”. Il riferimento è a quando, circa otto anni fa, si è sottoposta ad un intervento per ingrandire il seno, avendo delle pesanti conseguenze. La showgirl ha avuto un’emorragia interna che avrebbe potuto portarla alla morte.

Emanuela Tittocchia confessa: “Mi sono ammalata di anoressia”

Non è l’unico rischio che Emanuela Tittocchia ha corso nella sua vita. La showgirl e opinionista di Canale 5 ha infatti dichiarato: “Mi sono ammalata di anoressia”, un periodo drammatico che poteva portarla alla morte. Ha però avuto la forza di rialzarsi e vincere questa difficile battaglia anche grazie alla passione per la recitazione che in quel periodo la teneva impegnata. Nonostante sia stata breve la sua permanenza all’Isola, Emanuela ha comunque tenuto a sottolineare che “Questo programma mi ha aiutata a scavarmi dentro”.

