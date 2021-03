Emanuela Tittocchia “Ho voglia di sposarmi”/ Commossa a Mattino5: “Mi era passata..”

Frecciatina in arrivo agli ex di Emanuela Tittocchia? Sembra proprio che le rivelazioni che la bella attrice ha fatto quest’oggi ospite a Mattino5 per commentare la finalissima del Grande Fratello Vip 2020. Le emozioni non sono mancate ieri sera e proprio parlando di quello che ha visto in tv nell’ultima puntata del reality oggi, commossa, rivela a Federica Panicucci: “Ieri sera mi è venuta voglia di fidanzarmi, di sposarmi, di avere un figlio.. ci sono state emozioni grandissime” ma la frecciatina arriva un attimo dopo quando poi l’attrice, ex di Centovetrine, ha rilanciato: “Mi era passata la voglia ultimamente ma adesso mi sono fatta coinvolgere”.

Emanuela Tittocchia “Ho voglia di sposarmi”, la rivelazione commossa a Mattino5

La commozione non è mancata nemmeno questa mattina quando nell’ordine Federica Panicucci ha mostrato prima l’incontro di Dayane Mello con la piccola Sofia e poi quello di Pierpaolo Pretelli con il suo Leo. Anche la conduttrice a stento ha trattenuto le lacrime ma quella che si è mostrata essere più cinica, ancora una volta, è Lory del Santo. La bella showgirl ha ribadito il concetto che non c’è bisogno di andare ad un reality per scoprire cosa si prova per i propri figli e nemmeno per scoprire quello che siamo e che proviamo. Siamo sicuri che lei è sempre dalla parte della “ragione” ma mai come in questo caso hanno prevalso i sentimenti, almeno per la Tittocchia.



