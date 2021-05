Emanuela Tittocchia/ “Imbarazzante perdere contro Ciufoli”, in studio dopo l’Isola

Emanuela Tittocchia sta per tornare, ma questa volta solo nello studio dell’Isola dei Famosi a Milano. La sua esperienza in Honduras è terminata ufficialmente nei giorni scorsi quando dopo la sua eliminazione, ha deciso di rientrare in Italia direttamente senza quindi prima passare dal secondo televoto che avrebbe potuto farla restare a Playa Imboscadissima, l’ultima isola. Qui ha motivato la sua scelta di tornare direttamente a casa commentando: “Loro sono contente di stare, sono bellissime. Io torno a casa. Perdere contro Ciufoli è stato davvero imbarazzante per me. Se ho perso contro Ciufoli che per me rappresenta il peggio, posso solo andare a peggiorare. Ilary voglio venire in studio a vedere come sei vestita”.

EMANUELA TITTOCCHIA ELIMINATA ALL'ISOLA DEI FAMOSI/ Resta a Playa Emboscada?

Questo lunedì, dunque, Emanuela potrà finalmente vedere Ilary Blasi e ritrovare anche alcuni degli ex naufraghi che come lei hanno preso parte a questa avventura in Honduras. Ad annunciare la sua presenza in studio a Milano, terminato il periodo di quarantena, la pagina Instagram ufficiale dell’Isola dei Famosi sotto la quale i commenti da parte degli utenti non si sono fatti attendere. Qui però gran parte dei messaggi sono contro l’attrice e conduttrice, accusata da alcuni utenti di aver offeso Isolde Kostner e Roberto Ciufoli solo “per gelosia” e di maleducazione.

Genitori Emanuela Tittocchia, mamma e papà Mario/ "Siamo simili, ambiziosi e buoni"

EMANUELA TITTOCCHIA E IL SUPPORTO A GIULIA DI AMICI 20

Nelle ore precedenti al suo arrivo in studio, Emanuela Tittocchia ha voluto condividere alcuni ricordi attraverso le sue Instagram Stories ed ha approfittato anche per prendere le difese di una concorrente di Amici 20, la vincitrice Giulia Stabile, dopo gli insulti a lei rivolti. Come sappiamo, infatti, Giulia è stata attaccata dagli haters per via della sua risata. Emanuela ha voluto condividere il pensiero della giovane ballerina che ha commentato di recente: “I vostri insulti non cambiano le mie vittorie, le mie sconfitte, le mie esperienze e la mia vita, vi rendono solo persone peggiori”. La Tittocchia ha voluto dire la sua commentando: “Quando una ragazza di 19 anni ha più cervello di persone che hanno il doppio e il triplo della sua età”, prendendo le parti della giovane e complimentandosi con lei. Un modo per replicare anche agli insulti ricevuti sui social dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi? Di contro sono anche molti i complimenti che l’attrice ed en naufraga ha voluto condividere proprio attraverso le sue Instagram Stories da parte di fan contenti di poterla ritrovare in Italia.

TITTOCCHIA IN TOPLESS A LETTO CON AWED "HO VISTO LE TETT*"/ Foto, lui "Non potevo..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)





© RIPRODUZIONE RISERVATA