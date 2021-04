Emanuela Tittocchia, Isola dei Famosi 2021/ Scontro con la rivale Manuela Ferrera?

Chi è Emanuela Tittocchia, nuovo concorrente Isola dei Famosi 2021

Emanuela Tittocchia sbarca a L’Isola dei Famosi 2021 come nuova concorrente. Una nuova avventura per l’attrice e opinionista televisiva che in Honduras si ritroverà a stretto contatto con la “rivale” Manuela Ferrera. Cosa succederà tra le due? La modella, ex fidanzata del calciatore Gonzalo Higuain, intervistata dal settimanale Nuovo ha rivelato cosa è successo con la Tittocchia: “Emanuela finì a letto con Biagio quando lui stava con me. Io considero chiusa quella storia, ma la Tittocchia prova ancora un sentimento verso Biagio. Lui mi ha avvertita: devo aspettarmi frecciatine da Emanuela sull’Isola”.

Le due “naufraghe” in passato hanno condiviso un uomo: si tratta dell’ex gieffino Biagio D’Anelli e sicuramente la scelta di farle partire entrambe per il reality show non è stata casuale. Le due però si sono già incontrate come ha raccontato la Ferrera: “con Emanuela ci siamo incrociate alle visite mediche e nei camerini: mi ha salutato con grandi sorrisi e complimenti. È stata molto carina e quindi non pensavo proprio che avesse tutto questo astio nei miei confronti”.

Emanuela Tittocchia: il flirt con l’ex di Valeria Marini

Emanuela Tittocchia è da sempre al centro del gossip per i suoi flirt e per le sue storie d’amore. Diverso tempo fa, infatti, l’attrice è finita al centro del gossip per un presunto flirt con l’ex fidanzato di Valeria Marini. A Meteoweek, l’attrice ha raccontato come sono andate davvero le cose: “Io e Gianluigi abbiamo flirtato cioè ci siamo scritti, ci siamo visti. Lui invece ha detto che non siamo mai usciti da soli ma non è vero. Siamo stati anche in un ristorante in centro di un suo amico, purtroppo non ricordo il nome del locale ma c’è anche una foto di quella sera.

In tutto ciò ci siamo anche baciati ma poi non è successo altro. Del resto ho anche i messaggi come prove, quindi”. Le cose però tra loro non sono mai decollate visto che la Tittocchia non si fidava: “non è successo altro per due motivi: il primo è che una volta è arrivato con 45 minuti di ritardo a prendermi e mi ha fatto fare tardi ad un evento, dove io ero testimonial per un’azienda di abiti. Poi ho cominciato ad avere il sospetto di lui quando: prima ci prova con me, dopo dieci minuti con un’altra donna dello spettacolo. A questo punto comincio a pensare che sei solo in cerca di visibilità”.



