Emanuela Tittocchia, Isola dei Famosi 2021/ Lite con Manuela Ferrara per “questioni di letto”!

Emanuela Tittocchia all’Isola dei Famosi 2021 lite con Manuela Ferrara per il letto

Emanuela Tittocchia continua ad integrarsi bene nel gruppo all’Isola dei Famosi 2021 e non solo perché si da spesso da fare ma anche perché sa bene come intavolare discussioni e pettegolezzi. Proprio in questi giorni ha avuto modo di prendere ancora di mira Manuela Ferrara con la quale c’è stata una grossa discussione questa volta per via della capanna. La bella starlette è stata chiamata per livellare la sabbia all’interno ma tutto è finito in discussione. Appena l’attrice si è accorta di quanto stava succedendo ha subito fermato la sua compagna di viaggio ammettendo di aver sistemato lei le foglie di palma e anche le stuoie in modo tale da non avere fastidio nella schiena durante la notte ma l’ex meteorina non ci sta. Manuela Ferrara ammette di sentirsi sempre attaccata dal gruppo anche se prova a fare qualcosa e poi viene criticata quando non fa niente ed è sicura di passare da vittima gli occhi del pubblico.

Pronta a nominare Awed?

Emanuela Tittocchia a quel punto la attacca convinta che il suo vittimismo sia inutile visto che è da quando è arrivata sull’Isola che prova a piangere e mettersi da parte per attirare l’attenzione specie davanti alle telecamere. In molti però fanno notare che gli screzi tra le due sono iniziati sin da subito, ufficialmente per quello che sta succedendo e quelle che sono le dinamiche dell’Isola dei Famosi 2021, ma allora perché quando ha avuto l’occasione di mandarla in nomination non lo ha fatto optando per Awed? La sua motivazione? Non ha aiutato Matteo a raccogliere la legna. Il dubbio rimane e solo questa sera scopriremo come finirà la nomination per la sua ‘rivale’, anche in amore un tempo, e come si evolverà la situazione tra loro a quel punto.

