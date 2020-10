Emanuela Tittocchia piange a Mattino5/ “La scelta di non avere figli è…”

Emanuela Tittocchia torna a Mattino5 e questa volta per commentare il Grande Fratello Vip 2020 con tutto quello che questo significa dopo le delicate esternazioni di Stefania Orlando che ieri sera hanno commosso tutti. La sua volontà di non avere figli e il suo ribadire che una donna può sentirsi completa pur non avendo figli, riecheggia ancora nelle orecchie di tutti quelli che oggi sono chiamati a commentare il suo incontro ieri con il compagno, una scena che ha commosso tutti e che oggi ha ridotto in lacrime proprio Emanuela Tittocchia. L’attrice si è ritrovata di colpo sotto l’occhio della telecamera proprio perché il suo viso è stato rigato di alcune lacrime visto che anche lei, come Stefania Orlando ha vissuto la stessa scelta e si trova a fare i conti con questo.

Emanuela Tittocchia piange a Mattino5 riguardando il momento di Stefania Orlando ieri sera al Grande Fratello Vip

L’argomento è delicato e il tempo è poco e così Federica Panicucci rimanda il discorso sulla scelta di non avere figli a tempi migliori e ad approfondimento ulteriori ma Emanuela Tittocchia fa in tempo a dire che anche lei, come la Orlando, poi si trova a porsi alcune domande quando si avvicina ad un uomo, soprattutto quando lui è più giovane e un giorno potrebbe chiederle dei figli. Lei ha cinquant’anni e non ha avuto dei figli proprio per scelta (e non solo), come affronterebbe un’eventuale richiesta? Il discorso è rimandato e lei non può far altro che asciugarsi le lacrime e ingoiare il rospo, per adesso…



