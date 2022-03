Emanuela Tittocchia piange per D’Anelli a Pomeriggio 5/ D’Urso: “È come Alex Belli”

Si torna a parlare di Grande Fratello Vip nel salotto di Pomeriggio 5. Tra i suoi analisti, Barbara D’Urso torna ad ospitare Biagio D’Anelli ed Emanuela Tittocchia che ancora si punzecchiano. Emanuela non crede all’amore che lui dice di provare per Miriana Trevisan ma, tra una battuta e l’altra, la D’Urso si intromette per riproporre a loro e al pubblico a casa il momento in cui, nel 2018, proprio ospiti da lei i due annunciarono la loro relazione. La visione di queste immagini ha sulla Tittocchia un effetto a sorpresa: l’opinionista infatti si commuove.

Le lacrime che le scorrono sul viso sorprendono i presenti, Biagio in primis che le chiede perché stia piangendo. “Siamo sempre qui a farci la guerra, poi vedo queste immagini e ci sta che mi commuovo!”, replica lei. Ad intervenire è poi Barbara D’Urso che, con ironia, ricorda ai suoi ospiti che la Tittocchia è un’attrice e che per anni ha recitato nella fiction Centovetrine: “È come Alex Belli”, commenta dunque sarcastica.

