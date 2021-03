Emanuela Tittocchia “Se*so? Non mi piace molto”/ Raffaello Tonon: “Io caso da 3 anni”

Si respira aria di venerdì e del fine settimana a Mattino5 dove si parla di Isola dei Famosi 2021 e, in particolare, dell’argomento trattato ieri da Ubaldo Lanzo ieri sera ovvero la sua castità ormai lunga anni. Nella puntata dell’Isola, nel momento in cui si parlava di loro su Parasite Island e sulla possibilità di far rimanere l’eliminato di turno, il cromatologo ha rivelato di “essere 28 anni vergine, di essere casto”. Una dichiarazione che ha fatto discutere quella della castità e così tornati in studio Federica Panicucci prende subito la palla al balzo con Raffaello Tonon stuzzicandolo un po’ in relazione proprio alle sue dichiarazioni sulla castità: “Lui non ha fatto una piega” e Arianna David rilancia: “Non ci credo a quello che ha detto, poi uno che ride non è casto, lo fa lo fa..”.

Soleil Sorge Vs Marco Maddaloni/ "Vinto l'Isola senza fare niente", vecchie ruggini..

Emanuela Tittocchia “Se*so? Non mi piace molto”

Chi si dice possibilista è proprio Emanuela Tittocchia che rilancia: “A me non piace fare ses*o, rimango anni senza fare niente, mi stai aiutando Fede.. e invece voglio dire che non sono appassionata di quello, ci sono cose che mi danno più soddisfazioni”. A quel punto si trova d’accordo Raffaello Tonon ma Miriana Trevisan rilancia: “Da brava scorpioncina mi piace tanto, a qualcuno magari non piace, alcuni sono annoiati..”. Le risate non mancano soprattutto quando la David tira fuori l’equazione tra sorriso e se*so e così Valerio Merola chiude ammettendo di essere il re delle risate e dei sorrisi. L’allegro siparietto fa ridere e sorridere sia sui social che nello studio di Mattino5, come finirà per i protagonisti dopo queste dichiarazioni piccanti?

