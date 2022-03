Emanuela Tittocchia shock “Amedeo Goria ci ha provato anche con me”/ “Bacio sfiorato”

Fioccano gossip nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. L’argomento principale nella seconda parte del programma è il Grande Fratello Vip visto quanto accaduto nella semifinale in onda ieri. Tra l’appello di Biagio D’Anelli a Miriana Trevisan e le indiscrezioni si Stella su Alex Belli, Barbara D’Urso ha spazio per lanciare anche due nuovi concorrenti noti che vedremo nella nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show 2022: Mila Suarez e Vera Miales.

Quest’ultima, in particolare, è la fidanzata di Amedeo Goria, rapporto di cui spesso si è parlato anche nel salotto di Barbara D’Urso. Ma è proprio Vera che dà lo spunto ad Emanuela Tittocchia, in collegamento a Pomeriggio 5, per lanciare un gossip su Amedeo che la riguarda in prima persona.

Emanuela Tittocchia su Amedeo Goria: “Si è avvicinato alle mie labbra…”

Che Amedeo Goria sia un amante delle donne è cosa da lui stessa ammessa in più occasioni, oggi però a questa schiera di donne che hanno avuto con lui un contatto più che amichevole si aggiunge anche la Tittocchia. O meglio, l’opinionista ha rivelato in diretta che, durante una recente serata tra amici, Goria ci avrebbe provato anche con lei. “Lui fa così con tutte”, ha poi fatto notare, “Tocca, si avvicina…”. Con lei, in particolare, “Si è avvicinato molto alle labbra…”, quasi sfiorando un bacio. Una rivelazione che in studio lascia tutti basiti.

