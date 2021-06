Emanuela Tittocchia: “Sono attratta da Rosaria Cannavò”/ “L’amore è trasversale e…”

Emanuela Tittocchia, in un’intervista rilasciata a Novella 2000, ripercorre quella che è stata la sua avventura sull’Isola dei Famosi 2021 dove si è messa totalmente in gioco come ha confessato lo stesso Awed a Mattino Cinque. Tra le tante naufraghe con cui ha condiviso l’avventura, la Tittocchia ha spiegato di aver legato in modo particolare con Rosaria Cannavò che ha avuto modo di risentire anche dopo il reality. Con la Cannavò è nato un feeling e un affetto sincero come ha spiegato la stessa Tittocchia a Novella 2000. “Sono infinitamente attratta da Rosaria e poi ho sempre pensato che l’amore sia trasversale…”, ha confessato la Tittocchia che, sull’Isola ha così trovato un’amica. Rapporto totalmente diverso, invece, è quello che ha avuto con Isolde Kostner. Tra la campionessa di sci e l’attrice non c’è mai stata molta simpatia e dalle parole che la Tittocchia ha rilasciato a Novella 2000 pare che la situazione non sia cambiata.

Emanuela Tittocchia "Ho rischiato di morire"/ “Mi sono ammalata di anoressia”

Emanuela Tittocchia, nessuna amicizia con Isolde Kostner

Sono state naufraghe e compagne d’avventura sull’Isola dei Famosi 2021, ma tra Emanuela Tittocchia e Isolde Kostner, anche a teecamere spente, non è nata un’amicizia. A Novella 2000, la Tittocchia ribadisce la propria opinione nei confronti della campionessa. “Ma stiamo scherzando? Imparasse bene l’italiano prima di parlare visto che come dice lei la sua lingua madre è il tedesco…”, ha detto l’attrice che ha anche parlato dei suoi progetti professionali futuri svelando di aver fatto il provino per un importante programma in prima serata. “Staremo a vedere dopo l’estate…”, ha concluso. La prossima stagione televisiva, dunque, porterà novità importanti nella vita professionale della Tittocchia?

