Emanuela Tittocchia toglie extension in diretta/ Tonon replica con la patch cutanea

Puntata dedicata a parrucchini, toupet ed extension quella di oggi di Mattino 5. Su Canale 5 si parla del “parrucchino gate” ovvero, dei capelli di Antonio Zequila, neo concorrente de L’Isola dei Famosi. La conduttrice, Federica Panicucci, ha domandato ai propri ospiti se avessero notizie certe sui capelli dell’attore, e Patrizia Groppelli ha spiegato: “Zechila ha il parrucchino” con la Panicucci che si è dissociata: “Te ne assumo le responsabilità”, poi è intervenuta anche Maria Monsè, in collegamento, che ha invece smentito: “Non è vero che ha il parrucchino, per la festa dei miei 30 anni di carriera è stato invitato ed Enrico Lucci gli ha tirato i capelli…”.

La conversazione è quindi virata su Raffaello Tonon, anch’egli in studio: “Il problema è che anche Tonon ha il parrucchino”, lo incalza la Groppelli, ma l’ex vippone replica: “Non ho il parrucchino, ho il patch cutaneo, ho un toupet, ma non si sente niente non è un parrucchino, tira”, dice rivolgendosi a Federica Paniucci che ha poi voluto approfondire: “No ma mi fa impressione, o signur! Comunque è fatto benissimo il patch”, e Tonon: “Io ho diversi patch, per la sera, il giorno, ho una cassaforte per il patch, li attacca la signora che se ne occupa”.

TITTOCCHIA E TONON, SHOW DI CAPELLI A MATTINO 5: GROPPELLI PUNGE

La Groppelli ha commentato: “Anche lui come la Monsè è pieno di extension, se mandate sull’isola la Monsè voglio vedere, rimane calva”. E a proposito di extension, nella discussione è intervenuta Emanuela Tittocchia che si è tolta proprio le extension in diretta tv: “Mi sono tolta queste cose qui, non c’è niente di male a mostrarsi come si è. guarda Federica ma non mi sento meno brava e meno intelligente, questi sono i miei capelli e sono belli”. La conduttrice ha commentato: “E’ un momento di grande tv questo, grazie Emanuela per questo momento di real tv, questo coming out”. Tonon ironizza: “Se sono invitato settimana prossima tolgo la panciera”, mentre il paparazzo Franco Alajmo chiosa: “Sarà contento Ricci”, alludendo alla rubrica I nuovi mostri di Striscia la notizia.

Momento di grande Real TV a #Mattino5: la Tittocchia ci mostra le sue extension 😅 pic.twitter.com/EJLXhV8qVw — Mattino5 (@mattino5) March 25, 2022

Il Parrucchino Gate continua a #Mattino5: da Zequila si passa però a Tonon! 😂#Isola pic.twitter.com/sZei765gDq — Mattino5 (@mattino5) March 25, 2022













