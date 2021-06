Emanuela Tittocchia “Vivo un amore sofferto”/ “Avrei lasciato la Tv ma l’ho perso”

È stata una delle concorrenti più forti e schiette dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, eppure sono tante le cose che Emanuela Tittocchia non ha raccontato, soprattutto questioni di cuore. Le racconta però nel corso di una lunga chiacchierata con Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News, nella rubrica Trends&Celebrities, ammettendo di non essere propriamente fidanzata ma di vivere da tempo una storia tormentata. “Io ho frequentato una persona due anni fa e non è uscito niente sui giornali, ho sofferto come una matta.” ha esordito la Tittocchia. Ha poi continuato: “La delusione in realtà è recente, l’ho conosciuto, poi ho iniziato a frequentarlo e poi l’ho perso. In realtà è stato un tira e molla, – tuttavia ha chiarito che – l’ultima volta che l’ho sentito è stato ieri. Purtroppo non riusciamo ad andare d’accordo, ci sono problemi caratteriali.”

Emanuela Tittocchia e quell’amore sofferto: “Credevo fosse davvero quello giusto…”

Emanuela Tittocchia preferisce non svelare l’identità dell’uomo che ha amato e che probabilmente ama ancora tanto. In diretta radio, però, ha dichiarato: “Per la prima volta nella vita ho pensato che questa persona fosse quella giusta per me. Non è un personaggio pubblico, la nostra è una storia complicatissima.” Un uomo per il quale Emanuela avrebbe anche rinunciato alla carriera televisiva: “Avrei lasciato anche la TV per lui, perché ero follemente innamorata. Lui mi ha colpito tanto di testa, è una persona con la quale sto benissimo a parlare, però ci sono tante differenze caratteriali e non so…” Le ultime parole sono invece per Rosaria Cannavò con la quale è nata una bellissima amicizia: “Noi ci sentiamo tutti i giorni e appena possiamo ci vediamo. È la gioia della mia vita, quando la sento e vedo sono più felice, mi sono affezionata tanto a lei, è figa!”

