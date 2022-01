Emanuela Tittocchia Vs Biagio D’Anelli “Stai usando Miriana”/ “Ti serve per la TV!”

Lo studio di Pomeriggio 5 è oggi lo scenario di un nuovo scontro tra i due ex Biagio D’Anelli ed Emanuela Tittocchia. Quest’ultima, in particolare, si dice furiosa con lui e lo accusa di stare usando la sua amica Miriana Trevisan. “Come hai preso in giro tutte le altre prima di lei! – esordisce in studio la Tittocchia – Mi dispiace molto per Miriana, perché mi è stata vicina in un momento molto complicato e in cui stavo vivendo un amore difficile.” ricorda.

A questo punto racconta un retroscena su Biagio che servirebbe a confermare la sua teoria: “Quando Biagio D’Anelli ha saputo che avrei partecipato all’Isola dei Famosi mi ha mandato dei bei messaggi, si è molto riavvicinato a me. Ha chiamato anche mia mamma… ha cercato in tutti i modi di starmi vicino. Che cosa cercava di fare al tempo? È riuscito a manipolarmi anche in quell’occasione perché voleva che io dessi il suo numero agli autori dell’Isola per venire in studio a difendermi.”

Una versione, quella di Emanuela Tittocchia, che sarebbe aggravata da quanto poi accaduto dopo: “Quando sono uscita dall’Isola, Biagio è sparito! L’ho chiamato e non mi ha risposto, come se io non esistessi più perché io non servivo più Lui fa quello che gli serve per emergere.” l’ha ancora accusato la Tittocchia a Pomeriggio 5. Infine ha tirato in ballo anche la sua ex fidanzata Silvana Curcio: “Silvana non serve più ed è sparita, ora serve Miriana perché grazie a questa storia stai a galla! Mi dispiace perché stai usando Miriana perché non se lo merita”, ha concluso l’opinionista.

