EMANUELE BERARDI, FIGLIO BARBARA D’URSO/ La conduttrice: “Tra noi c’è un accordo”

Barbara D’urso è la seconda ospite di questa prima puntata dell’anno di Verissimo. Silvia Toffanin parte subito col farla commuovere, mostrandole una foto dei suoi figli. La conduttrice racconta di aver trascorso con loro le vacanze natalizie: “Sono stata in Spagna da mio fratello e mi hanno raggiunto anche i miei figli e il papà dei miei figli. Qualunque momento che passo con i miei figli è un bel momento. Io neppure riesco a parlare di loro, sai poi che neanche ne parlo volentieri.” Così entra nel dettaglio e spiega: “Io ho un patto con loro: quello di non parlare di loro. Sono molto discreti, fanno il loro lavoro e lo fanno senza che si venga a sapere che sono i figli di Barbara D’Urso. Io ho un accordo quindi di non parlare mai e anche se è difficile per me, soprattutto quando vengo alle interviste di amiche come te”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Emanuele Berardi, il figlio di Barbara D’Urso

Emanuele Berardi è il secondo figlio di Barbara D’Urso, la conduttrice ospite a Verissimo di Silvia Toffanin su Canale 5. Classe 1988, Emanuele è nato dalla relazione con il produttore cinematografico Mauro Berardi e lavora come fotografo e videomaker. A differenza del fratello Gianmauro, Emanuele è recentemente apparso in tv in occasione del programma “Scherzi a Parte”. La D’Urso, infatti, è stato vittima di uno scherzo organizzato ad hoc durante l’ultima edizione del programma condotto da Paolo Bonolis e il figlio Emanuele è stato complice. Il ragazzo, infatti, in quell’occasione ha fatto credere alla madre di aver affittato la loro casa di Capalbio su Airbnb. Ma non finisce qui, visto che poco dopo sconvolto il figlio le ha fatto credere che la casa era stata distrutta completamente durante uno shooting fotografico. Uno scherzo che ha fatto tanto divertire i telespettatori, ma che ha spaventato non poco la conduttrice che sul finale stava quasi per scoppiare a piangere. In quel preciso momento “il cuore di mamma” ha deciso di dire tutta la verità alla madre, con la D’Urso che venuta a conoscenza dello scherzo ha sottolineato: “ho due figli discretissimi, che mai per nessuna cifra al mondo sarebbero andati in televisione”.

Chi è Emanuele Berardi, il secondo figlio della D’ Urso

E’ proprio così. Emanuele e Gianmauro Berardi, i figli di Barbara D’Urso non hanno mai gradito di essere sotto i riflettori. Se Gianmauro si è dedicato agli studi di medicina diventando un medico, Emanuele proprio come la madre ha velleità artistiche e lavora come fotografo e videomaker a Milano. Nel 2005 ha cominciato a muovere i primi passi come assistente e poco dopo si è dedicato ad una carriera da libero professionista diventando un nome molto conosciuto nel settore. Nel 2014, infatti, Emanuele è stato il fotografo e videomaker per la band Todo Mundo seguendola per tre lunghi mesi in giro per l’America e alcuni suoi scatti sono stati esposti anche durante il prestigiosissimo evento mondiale dell’Expo di Milano. Parlando della madre Barbara D’Urso, Emanuele ha detto: “mammona da brava napoletana”.



