Emanuele Castrucci, chi è professore filonazista/ Elogia Hitler: “Opinione personale“

Emanuele Castrucci è un professore filonazista di 67 anni che insegna all’università di Siena, lì dove si sono laureati ad esempio i fratelli Rosselli, martiri del nazi-fascismo. Per lui i veri mostri sono però gli ebrei. Lo ha spiegato in un tweet orrendo, apologetico del nazismo e antisemita. «Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo». Queste le parole usate dal filosofo del diritto, e autore di saggi pubblicati da case editrici importanti, che hanno scatenato la bufera. Elogia Hitler e poi si trincera, come spesso accade in questi casi, dietro la libertà di pensiero. «Posso solo dire che mi sono limitato ad esprimere un giudizio storico personale avvalendomi, al di fuori della mia attività didattica, del principio di libertà di pensiero che, come ben sa, è tutelato costituzionalmente», ha detto al Corriere della Sera. Ma il 20 novembre il professore Emanuele Castrucci aveva condiviso un’altra frase che ha fatto discutere, del fascista rumeno fondatore della Guardia di ferro, Corneliu Zelea Codreanu. «Non c’è nulla che i giudei temano più dell’unità di un popolo».

EMANUELE CASTRUCCI, PROFESSORE FILONAZISTA: SANZIONI IN ARRIVO

L’esternazione del professor Emanuele Castrucci, che anche in passato aveva espresso posizioni filo naziste, ha provocato sgomento e sdegno non solo nell’ambiente accademico. Il rettore Francesco Frati con una dichiarazione “a caldo” ha commentato la vicenda, ma il suo commento è stato considerato da molti sui social troppo soft. Quindi ha contattato gli avvocati dell’ateneo di Siena. «Quel tweet apologetico e antisemita ha anche gettato discredito su questo ateneo dove si sono laureati eroi della Resistenza come i fratelli Rosselli e hanno insegnato professori antifascisti. È una vergogna. Stiamo valutando un’immediata sospensione del docente e una denuncia alla procura della Repubblica». Il rettore non intende confrontarsi col professore: «Non lo voglio neppure vedere. Parlerà con i nostro avvocati». In tanti però vogliono capire come sia possibile che un professore dichiaratamente filonazista, pubblicamente definito anche antisemita, insegni in un prestigioso ateneo pubblico come quello di Siena.

Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo. pic.twitter.com/R3noH2Glbh — Emanuele Castrucci (@castrucci1) 30 novembre 2019

Il Rettore condanna con fermezza i contenuti filo-nazisti del post pubblicati Prof. Castrucci.

“Le vergognose esternazioni del Prof. Castrucci offendono la sensibilità dell’intero Ateneo; ho già dato mandato agli uffici di attivare provvedimenti adeguati alla gravità del caso”. pic.twitter.com/y9gXCHc5nw — Università di Siena (@unisiena) 2 dicembre 2019





