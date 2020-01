EMANUELE, CHI É?/ Uomini e Donne, Gemma Galgani: “ha degli occhi stupendi”

Alla corte di Gemma Galgani arriva un nuovo cavaliere. “Mi chiamo Emanuele, sono di Parma e sono divorziato da diversi anni. Sono un personal trainer e insegnate di arti marziali. Ti conosco da un po’ di anni perché seguo la trasmissione. Sono anche un musicista, suono il trombone da quando avevo tredici anni”, dice il nuovo signore. “Interessante, io amo la musica e lo sanno tutti”, commenta Gemma. “Lei conosce tutti questi strumenti, sa che cos’è il trombone. Lei, però, non ha solo la passione per la musica, ne ha anche un altro tipo”, commenta in sottofondo Tina Cipollari. Gemma accetta di conoscere Emanuele: “ha degli occhi stupendi“, commenta la dama che torna poi sulla musica. “Ma basta, chiedi qualcosa di più privato e non sempre di questa musica. Siccome non ti piace, ti stai dilugando sulla musica, chiedi altre cose”, sbotta la bionda opinionista convinta che Gemma porterà avanti la conoscenza pur non provando interesse nei suoi confronti (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

EMANUELE, NUOVO CORTEGGIATORE DI GEMMA GALGANI A UOMINI E DONNE

Emanuele è il nuoco cavaliere di Uomini e donne. Fin qui niente di male se non fosse che il distinto ed elegante signore oggi farà il suo debutto nel programma non per presentarsi ed offrirsi alle signore presenti nello studio ma solo per rivelare che è molto interessato a Gemma Galgani. Ebbene sì. Il cavaliere si presenterà al cospetto di Gemma Galgani, prenderà posto davanti a lei e inizierà a presentarsi lasciando tutti a bocca aperta. All’improvviso sulla bocca della dama apparirà un bel sorriso e perché? Perché Emanuele racconterà di essere un personal trainer e istruttore di arti marziali. In comune i due hanno tanto come l’amore per il ballo e per l’arte e come se questo non bastasse, sono anche coetanei.

EMANUELE, CHI E’ IL NUOVO CORTEGGIATORE DI GEMMA GALGANI A UOMINI E DONNE

In un primo momento la dama non sembra pronta a farlo rimanere e questo creerà non poco scompiglio in studio perché Tina e Gianni sono convinti che Gemma non lo terrà perché troppo avanti con gli anni. Non c’è dubbio sul fatto che il cavaliere è interessante e distinto e che se Gemma lo scaricherà sicuramente qualche altra dama potrà farsi avanti per conoscerlo. A chi toccherà e cosa deciderà di fare con lui la Galgani? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni quando il trono over tornerà in onda su Canale5. Le anticipazioni della puntata rivelano: “Da qui iniziano a dubitare che lei ne sia interessata ma la dama gli dà l’opportunità di parlare di sé e farsi conoscere così lui rivela di essere un musicista ed essere amante del ballo. Ha scelto di venire a corteggiarla perché ama la sua sensibilità e signorilità e così lo tiene e ballano insieme”. Come finirà per loro?



