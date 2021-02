Emanuele Cimadoro, La caserma/ Chi è? “Non sono solo un ca*one”

Chi è Emanuele Cimadoro nuovo concorrente a “La caserma”

Emanuele Cimadoro è uno dei 12 protagonisti de “La caserma”, il nuovo format in onda il mercoledì sera su Rai 1. Emanuele ha 21 anni, studia e vive a Fino Mornasco (provincia di Como) con la sua famiglia. “Mi piace scherzare con gli amici… sono attivo ed esuberante, però ci sono dei momenti in cui dovete lasciami stare”, ha detto nel suo video di presentazione. Indisciplinato cronico, ha un serio problema con le sveglie: “Mia mamma è diventata matta, dalle 6 alle 8 sono il suo incubo”, ha confessato il ragazzo che non riesce ad alzarsi dal letto la mattina. Gli piace conoscere nuove persone e tessere relazioni con chiunque per farne un bagaglio personale.

Emanuele Cimadoro emozionato per il debutto a “La caserma”

A casa Cimadoro è Emanuele che detta legge: “Spero che me lo raddrizzate in qualche modo”, ha confessato la madre. Il ragazzo ha deciso di partecipare a “La Caserma” per imparare a rispettare gli ordini altrui: “Spero di riuscire a dimostrare alle persone che non hanno creduto in me che non sono soltanto il ca**one che mi piace dire di essere”. Dalla suo profilo Instagram, che conta poco meno di 1.300 follower, emerge che frequenta la IATH Academy, ha due cani e ha praticato tiro con l’arco. Nelle storie IG ha ammesso di essere molto emozionato per la nuova avventura: “Non ci sto dentro. Sto stra in aria. Sto continuando a camminare intorno in taverna. Sono stra emozionato”.





