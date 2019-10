Emanuele Cristanti, Nuela/ Under Uomini, cosa canterà dopo Ti voglio al mio funerale? (X Factor 13)

Emanuele Cristanti detto Nuela è senza dubbio il cantautore più giovane di questa nuova edizione di X Factor 13 in onda su Sky Uno. Nato a Roma l’11 maggio 2003 infatti, il giovanissimo cantautore approda al talent show a soli 16 anni. Appassionato di viaggi e di animali, come è possibile intuire visitando il suo profilo Instagram, Nuela nutre da sempre un amore immenso per la musica. In particolare adora le hit virali, spensierate ed allegre. A portarlo tra gli artisti in gara al famoso talent show di Sky Uno è il giudizio positivo dei quattro giudici di gara, che rimangono favorevolmente colpiti dalla simpatia ed originalità del giovane artista che ha scelto per le selezioni un suo brano inedito. Stiamo parlando di Carote, un pezzo che ha subito conquistato tutti. Il brano è stato reso disponibile sui social (Tik Tok compreso) dallo stesso Nuela ed è subito diventato virale. In particolare Sfera Ebbasta, uno dei giudici del talent show, ha definito l’artista geniale.

Emanuele Cristanti “Nuela”, X Factor 13: dopo Carote arriva Ti voglio al mio funerale

Dopo aver superato le selezioni di X Factor 13 Emanuele Cristanti, noto come Nuela, è stato selezionato da Malika Ayane per far parte del gruppo dei cinque aspiranti in gara che giovedì 17 ottobre si sfideranno sul palco dell’X Factor Arena per i Live Show. A fargli conquistare l’accesso alla selezione che si terrà in Germania è stato il suo brano inedito Ti voglio al mio funerale. Insieme a lui ci saranno a contendersi lo scettro dei tre concorrenti in gara a Berlino nella sezione Under Uomini Lorenzo Rinaldi, Enrico Di Lauro, Daniel Acerboni e Davide Rossi. Sarà lui uno dei tre concorrenti designati per proseguire il percorso ad X Factor 13? Per saperlo non ci resta che aspettare la nuova puntata del talent show di Sky Uno in onda giovedì 17 ottobre. Intanto possiamo gustarci un’anticipazione del nuovissimo brano che l’artista ha scritto e che uscirà a breve. Un breve teaser del pezzo, che forse si intitolerà Patricia, è infatti disponibile sui canali social di Nuela. In una sua breve apparizione a Omnibus, il programma di La7, Emanuele Cristanti ha invitato a riuflettere sulla possibilità di voto ai sedicenni.

