Il programma di Telelombardia, Lombardia Nera, ha parlato con l’avvocato Daniele Tropea, il legale di Emanuele De Maria, l’uomo che lo scorso weekend ha ucciso una collega di lavoro, ha aggredito un altro uomo, per poi gettarsi dal Duomo e uccidersi. Eppure fino a poche ore prima della strage l’omicida-suicida non aveva dato segnali di squilibrio nonostante, ricordiamo, il suo passato già da omicida, tenendo conto che stava scontando una condanna a 14 anni di galera per aver assassinato in Campania una prostituta di 23 anni.

“Qualche settimana fa ci eravamo sentiti – racconta il legale dell’uomo – mi aveva chiamato per una banalità, per fare gli auguri per la festa del papà e qualche giorno dopo ci siamo sentiti. A mio modo di vedere, per quello che può riguardare la mia competenza, non ha mai lasciato trasparire alcun segno di oscurità o devianza di qualsiasi tipo, non ritengo che De Maria potesse essere definita una persona oscura, anzi ritengo che qualora questo termine avesse trovato un qualsiasi fondamento non gli sarebbe stata concessa qualsiasi misura”.

AVVOCATO EMANUELE DE MARIA: “PRIMA DI FINALIZZARE UNA DOMANDA…”

L’avvocato di Emanuele De Maria ha infatti ricordato che: “Prima di finalizzare una domanda per ottenere il lavoro fuori dal carcere ci deve essere il parere favorevole di tutta l’equipe del carcere che valuta la persona idonea al reinserimento graduale nella società e De Maria non ha mai avuto richiami di alcun tipo, sono assolutamente certo di questo non solo per i contatti con il detenuto ma anche perché qualsiasi inadempienza avrebbe comportato l’immediata sospensione della misura”.

Si tratta di un punto controverso visto che molti sono stati coloro che hanno contestato il fatto che un omicida fosse di fatto in libertà, lavorando in un albergo a contatto con la gente.

AVVOCATO EMANUELE DE MARIA: “NEGLI ULTIMI NOSTRI CONTATTI…”

Una situazione talmente serena al punto che l’avvocato, come già spiegato ieri al programma di Rai Uno, Storie Italiane, stava valutando la richiesta di un ulteriore alleggerimento della pena: “Fra gli ultimi argomenti che avevamo affrontato con Emanuele De Maria – spiega ancora il legale – vi era proprio quello di poter avere qualche spazio in più oltre all’attività lavorativa, si ipotizzava di poter chiedere la semilibertà”.

E ancora: “Sicuramente non posso non riconoscere che per il reato che aveva commesso Emanuele De Maria la pena che gli è stata inflitta sia stata una pena mite (in riferimento alla condanna per omicidio ndr), ma parliamo di un momento storico in cui per quel tipo di reato si poteva ancora chiedere il rito abbreviato quindi c’è stato un buono sconto di pena solo per quello e poi comunque la pena va ancorata al caso concreto.

Bisogna quindi vedere quali sono le circostanze valutate dal giudice in riferimento alla condanna e a quella che è stata la storia del procedimento, non tutti i reati sono uguali anche se hanno lo stesso capo di imputazione e lo stesso codice, ogni caso va valutato concretamente”.