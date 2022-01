Emanuele Del Greco e Pino Insegno, marito e ex Roberta Lanfranchi/”Mi ero rassegnata”

Gli uomini più importanti nella vita di Roberta Lanfranchi, da sempre attenta a tutelare la sua vita privata, sono stati certamente due, Pino Insegno ed Emanuele Del Greco. Con il primo è stata sposata per dieci anni, dal 1997 al 2007 (da ui ha avuto due figli), mentre il secondo è arrivato poco tempo dopo la separazione e le ha permesso di ritrovare la serenità sul piano sentimentale in un periodo in cui lei sembrava non crederci più.

Il primo incontro tra la conduttrice-showgirl e il suo attuale amore è avvenuto sul lavoro, come accaduto a molti altri colleghi. Stare per diverse ore fianco a fianco ha contribuito ad aumentare il feeling tra loro, fino ad arrivare alle nozze, celebrate nel 2012. A fare da “Cupido” è stata la radio: lei era impegnata con un programma, mentre lui ne era l’autore ed era quindi “costretto” a condividere con lei quotidianamente i temi della trasmissione.

Emanuele Del Greco e Pino Insegno: chi sono il marito e l’ex di Roberta Lanfranchi

Era stata proprio Roberta a raccontare a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’, come sia nata la conoscenza con Emanuele: “Io sono sempre molto solare mentre lui era un vero orso. A lavoro io salutavo sempre tutti con il sorriso mentre lui che era un mio autore aveva sempre quest’aria da orso”. I due avevano deciso di incontrarsi a cena a Milano, ma solo nel loro secondo appuntamento, questa volta a Roma, avevano capito di provare qualcosa di importante: “Andiamo a cena, paga il conto ed è andato via. A quel punto mi ero rassegnata. Poi ci siamo rincontrati a Roma anche se non mi ricordo in quale occasione ed è stato come le calamite sul frigorifero. E da lì è partito tutto”. A coronare il loro rapporto nel 2012 è arrivato il loro bambino: Ettore.

Nonostante il matrimonio sia finito da tempo, la Lanfranchi ha buoni rapporti anche con il suo ex, Pino Insegno, da cui ha avuto i suoi due figli più grandi, Matteo e Francesco. I due sono stati bravi però a mettere da parte ogni rancore, come aveva rivelato l’attore. “La nostra fortuna sono due compagni intelligentissimi, Emenuele e Alessia – sono state le sue parole in un’intervista -. Io mi sentivo un po’ in colpa con i figli e tendevo a viziarli. Sbagliavo. Alessia mi ha insegnato a educarli nella maniera giusta”.



