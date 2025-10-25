Emanuele e Giammauro Berardi sono i figli di Barbara D'Urso: ecco perché la conduttrice non parla mai di loro in TV

La sua partecipazione a Ballando con le stelle 2025 ha inevitabilmente riacceso i riflettori sulla vita privata di Barbara D’Urso. Chi conosce il programma sa, infatti, che i concorrenti sono anche chiamati a raccontarsi, aprendo finestre sul proprio privato. Cosa che, tuttavia, finora la conduttrice ha fatto poco, se non parlando brevemente della sua infanzia e del rapporto con suo padre. Barbara però ha altri due uomini che sono i grandi amori della sua vita e sono i suoi figli Emanuele e Giammauro Berardi.

Giammauro è il primogenito e ha 39 anni, Emanuele ne ha invece 37. I due fratelli sono nati dalla relazione che D’Urso ha avuto con il produttore cinematografico Mauro Berardi, storia ormai finita da molti anni. I due ragazzi non appartengono al mondo dello spettacolo, anzi, preferiscono rimanere ben lontani dai riflettori.

Chi sono e cosa fanno i figli di Barbara D’Urso: perché non parla mai di loro in TV

Giammauro ha intrapreso una strada nettamente differente dai suoi genitori: oggi è infatti un medico che si è specializzato negli Stati Uniti e ha anche partecipato a missioni umanitarie. L’uomo è anche sposato e ha due figlie. Al contrario, Emanuele Berardi ha intrapreso una carriera più affine a quella dei genitori, essendo oggi un fotografo autore di diversi reportage in giro per il mondo e produttore cinematografico. Nessuno dei due vuole però apparire in TV, anzi, entrambi tengono in modo particolare alla loro privacy. Motivo per il quale Barbara D’Urso non parla mai dei suoi figli in TV.