Emanuele e Valentina Vitale innamorati dopo Uomini e Donne?

Tra le coppie più belle tra quelle nate nell’ultima stagione del trono over di Uomini e Donne c’è sicuramente quella di Valentina Vitale ed Emanuele Longallo che hanno lasciato insieme il programma dopo poche settimane di frequentazione. La loro storia è nata dopo un incontro in studio: Emanuele, infatti, dopo aver visto Valentina in tv, ha deciso di mettersi in gioco e provare a conoscerla. Un tentativo che è andato a buon fine perché dopo il primo appuntamento, Valentina ha deciso di portare avanti la frequentazione trovandosi subito bene con lui.

Gianni Sperti come Tina Cipollari a Uomini e Donne?/ Ecco cosa potrebbe fare

Tra Emanuele e Valentina, dunque, c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine al punto che il cavaliere non ha voluto perdere tempo chiedendo immediatamente a Valentina di lasciare la trasmissione. Dall’addio al programma sono trascorse diverse settimane ed oggi i fan del programma di Maria De Filippi si chiedono se i due stiano ancora insieme.

Francesco sorprende Morena Farfante dopo Uomini e Donne/ Arriva la speciale dedica d'amore

Emanuele e Valentina: amore a gonfie vele dopo Uomini e Donne

Bellissimi, innamorati, sereni e felici: Emanuele e Valentina si mostrano così sui social confermando di essersi innamorati e di essere sempre più uniti dopo Uomini e Donne. I due sono entrambi di Napoli ma vivono in due città diverse: per lavoro, infatti, Valentina vive a Milano ma appena può scende a Napoli per stare con Emanuele. I due hanno già programmato di trascorrere l’estate insieme e, in attesa che quel momento arrivi, cercano di stare insieme durante i weekend.

Nel frattempo, Emanuele, su Instagram, si è lasciato andare ad una splendida dichiarazione d’amore per la fidanzata: “Farò di tutto per farti sempre sorridere”, ha scritto Emanuele condividendo con Valentina nuove foto di coppia. L’amore, dunque, procede a gonfie vele per gli ex protagonisti di Uomini e donne.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: già finita dopo Uomini e Donne?/ La risposta della coppia