Emanuele e Valentina formano una nuova coppia di Uomini e Donne e, dopo poche settimane di conoscenza, hanno deciso di lasciare insieme il programma. Nella puntata in onda il 26 maggio 2025, Maria De Filippi chiama al centro dello studio il cavaliere e la dama che annunciano come le cose vanno a gonfie vele. Maria De Filippi, poi, manda in onda il filmato con una serenata che il cavaliere ha fatto a Valentina durante una serata trascorsa insieme.

La padrona di casa spiega che, dopo la fine della frequentazione con Alessio Pili Stella, Valentina ha conosciuto Emanuele, giunto in trasmissione esclusivamente per lei e con il quale sin dal primo appuntamento è nato un feeling speciale al punto che il cavaliere decide di sorprendere la dama con una dichiarazione speciale.

Emanuele e Valentina: la dichiarazione d’amore in studio

“Per me è un po’ difficile esprimermi in questo contesto però lo voglio fare. Sono sceso da quelle scale, ti ho guardata negli occhi e non ho capito più niente”. Comincia così il discorso di Emanuele, visibilmente emozionato, in studio. . “Sono state due settimane full immersion. Ci siamo raccontati tanto e abbiamo deciso di essere sinceri l’uno con l’altra. Sei una persona speciale e anche se sono solo due settimane non posso non sentire quello che provo. Non so immaginare di non vederti più e quindi ti chiedo se vuoi costruire qualcosa insieme”, conclude Emanuele.

Valentina non si fa ripetere la richiesta e dopo aver chiesto il consenso a Maria De Filippi si alza e bacia il cavaliere. I due, così, ballano sulle note di “Ti porto via con me” di Jovanotti continuando a baciarsi al centro dello studio sotto lo sguardo di Alessio Pili Stella con cui Valentina è uscita per diverso tempo prima dell’arrivo in studio di Emanuele.